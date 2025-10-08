Recherche
EuroLeague Féminine

L’incroyable statistique : plus de 20% des joueuses d’EuroLeague sont Françaises !

La saison 2025/26 d'EuroLeague féminine s'ouvre ce mercredi et plus de 20% des joueuses sont Françaises ! En attendant Gabby Williams ou Marine Fauthoux, la FIBA en compte 46. Ce qui fait de la France le pays le mieux représenté de la compétition.
00h00
Résumé
Écouter
Parmi les 46 Françaises de l’EuroLeague, un foyer à Prague : Ayayi, Salaün et Astier chez les tenantes du titre

Crédit photo : tino.photographie

Alors que la saison d’EuroLeague Women s’ouvre ce soir, la France est de loin le pays avec le contingent le plus fourni parmi le casting 2025/26.

À elles seules, les Françaises représentent plus de 20% du contingent de joueuses : 46 sur 229, selon le décompte de la FIBA.

Avec les Espoirs…

Un chiffre ahurissant, qui s’explique par la présence de trois clubs tricolores, comme les deux dernières années toutefois, par la French Team de Bourges (14 tricolores recensées chez les Tango), mais surtout par l’incroyable exode des internationales françaises. Ainsi, sur les onze vice-championnes olympiques 2024 encore actives, sept vont jouer l’EuroLeague avec un club étranger.

Ce total de 46 reste toutefois à nuancer. La FIBA a compté toutes les Espoirs du bout du banc, comme Rokia Bamba (2008) à Bourges, Camille Chemin (2007) à Basket Landes ou Margaux Raimbault (2008) aux Flammes Carolo. En tout, elles sont dix jeunes dont on peut se demander si elles verront réellement les parquets.

… Mais en attendant les Williams, Fauthoux, Akoa-Makani

Inversement, ce chiffre pourra gonfler au fur et à mesure de la saison puisque toutes les Françaises ne sont pas encore officiellement qualifiées. C’est le cas de Gabby Williams, désireuse de prendre du repos après sa campagne WNBA, qui ne figure pas dans l’effectif du Fenerbahçe pour l’instant, ou de Monique Akoa-Makani, actuellement engagée en finale WNBA avant de rejoindre Bourges. De même, gravement blessée au genou avant l’EuroBasket 2025, on peut supposer que Marine Fauthoux reprendra cet hiver avec un pensionnaire d’EuroLeague.

Les 46 Françaises représentées par la FIBA

  • Louise Bussiere (Basket Landes)
  • Camille Chemin (Basket Landes)
  • Emma Dechanoz (Basket Landes)
  • Aminata Diagne (Basket Landes)
  • Myriam Djekoundade (Basket Landes)
  • Camille Droguet (Basket Landes)
  • Yohana Ewodo (Basket Landes)
  • Leila Lacan (Basket Landes)
  • Sixtine Macquet (Basket Landes)
  • Marie Pardon (Basket Landes)
  • Marieme Badiane (Beretta Famila Schio)
  • Ornella Bankole (Casademont Zaragoza)
  • Aminata Gueye (Casademont Zaragoza)
  • Carla Leite (Casademont Zaragoza)
  • Dominique Malonga (Fenerbahce Opet)
  • Iliana Rupert (Fenerbahce Opet)
  • Noemie Brochant (Flammes Carolo Basket)
  • Coline Franchelin (Flammes Carolo Basket)
  • Vaciana Gomis (Flammes Carolo Basket)
  • Maia Hirsch (Flammes Carolo Basket)
  • Lucile Jerome (Flammes Carolo Basket)
  • Tenin Magassa (Flammes Carolo Basket)
  • Lucy Nchamba (Flammes Carolo Basket)
  • Margaux Raimbault (Flammes Carolo Basket)
  • Isabelle Strunc (Flammes Carolo Basket)
  • Marine Johannes (Galatasaray Cagdas Faktoring)
  • Rokia Bamba (Tango Bourges Basket)
  • Alice Couble (Tango Bourges Basket)
  • Kariata Diaby (Tango Bourges Basket)
  • Maeva Djaldi Tabdi (Tango Bourges Basket)
  • Alix Duchet (Tango Bourges Basket)
  • Marie-Paule Foppossi (Tango Bourges Basket)
  • Laetitia Guapo (Tango Bourges Basket)
  • Elodie Naigre (Tango Bourges Basket)
  • Ines Pitarch-Granel (Tango Bourges Basket)
  • Maewenn Polive (Tango Bourges Basket)
  • Tima Pouye (Tango Bourges Basket)
  • Chloe Rousseliere (Tango Bourges Basket)
  • Mathilde Selle (Tango Bourges Basket)
  • Alicia Tournebize (Tango Bourges Basket)
  • Pauline Astier (ZVVZ USK Praha)
  • Valeriane Ayayi (ZVVZ USK Praha)
  • Janelle Salaun (ZVVZ USK Praha)

Monique Akoa-Makani, Marine Fauthoux et Gabby Williams devraient se rajouter à cette liste

46 Françaises sur la ligne de départ, mais une seule tenante du titre : Valériane Ayayi (photo : FIBA)

Le programme de la 1e journée pour les clubs français :

  • Sopron – Flammes Carolo (à 18h)
  • Basket Landes – Saragosse (à 19h30)
  • Bourges – Prague (à 20h)
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
