Olivier Sarr signe son match record depuis mars 2024, les Raptors caracolent en tête à l’Est

24 points, voilà quasiment 22 mois qu’Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) n’avait pas marqué autant en match officiel. Il faut dire le pivot français sort d’une saison blanche, mais il a tout simplement battu ce dimanche son record de points de la saison. Le grand frère d’Alexandre Sarr a compilé 24 points, 9 rebonds, 4 interceptions et 2 contres dans la victoire très large de son équipe, les Raptors 905, contre le Birmingham Squadron (118-73), la franchise affiliée G-League des New Orleans Pelicans.

Un match plein pour confirmer le retour en forme

De retour sur les parquets depuis octobre dernier après une rupture du tendon d’Achille survenue en avril 2024, Olivier Sarr continue d’enchaîner les performances convaincantes. Le pivot français n’avait plus joué pendant 539 jours au moment de son comeback. Une absence longue qui ne l’empêche pas aujourd’hui de retrouver un impact majeur des deux côtés du terrain.

Face à Birmingham, l’intérieur a dominé dans tous les compartiments du jeu, se montrant efficace au scoring, actif au rebond et très dissuasif défensivement, dans un match rapidement à sens unique.

LIGHTS OUT ACROSS THE BOARD 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/IJXtR6IUF9 — Raptors 905 (@Raptors905) January 12, 2026

Birmingham, un adversaire qui lui réussit

L’ancien pensionnaire du Pôle France et des équipes de France jeunes semble particulièrement apprécier les confrontations face au Squadron. C’est déjà contre cette équipe qu’il avait signé, en 2024, le record de rebonds de sa carrière professionnelle, avec 26 prises dont 11 offensives.

Une nouvelle fois, Birmingham n’a pas trouvé la solution pour contenir l’impact du Français, qui a pleinement profité de cette affiche pour confirmer sa régularité depuis plusieurs semaines.

Les Raptors 905 s’envolent en tête

Grâce à ce nouveau succès, les Raptors 905 confortent leur place de leader avec un bilan impressionnant d’une seule défaite en neuf rencontres. Leur unique revers est intervenu lors du premier match de l’année 2026 face aux San Diego Clippers, une rencontre durant laquelle le natif de Niort avait tout de même compilé 11 points et 18 rebonds.

L’ancien joueur de Wake Forest et Kentucky n’aura pas longtemps à attendre avant de retrouver Birmingham, puisque leur prochaine confrontation aura lieu mercredi, avec l’objectif pour le joueur formé au Bouscat, aux côtés de Joel Ayayi notamment, de poursuivre cette dynamique collective et individuelle très positive.