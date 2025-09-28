Recherche
À l’étranger

Le carton de Pauline Astier pour sa première avec Prague, à quelques jours de la SuperCoupe face à Villeneuve-d’Ascq

Pour son premier match officiel avec Prague, Pauline Astier a livré un véritable récital offensif. L'internationale française a fait forte impression aux côtés de sa capitaine Valériane Ayayi elle aussi en vue, à quelques jours d'affronter Villeneuve-d'Ascq en SuperCoupe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pauline Astier a parfaitement réussi ses débuts en championnat avec l’USK Prague.

Crédit photo : USK Prague, via Instagram

Pauline Astier (1,79 m, 23 ans) n’a pas mis longtemps à s’acclimater à son nouvel environnement. Pour son premier match officiel avec sa nouvelle équipe Prague, la meneuse internationale tricolore s’est régalée. Une feuille de statistiques bien remplie pour l’ancienne joueuse de Bourges. Résultat, une victoire pour lancer sa saison et 20 points inscrits, 12 rebonds captés, 7 passes délivrées, 4 interceptions et 1 contre pour une évaluation exceptionnelle de 42 !

Cette première prestation incroyable en championnat s’inscrit dans une forme de continuité, après avoir déjà marqué les esprits lors du dernier match amical de son équipe. La meneuse de l’équipe de France avait alors signé un double-double étincelant face à Sopron (109-73). Une chose est sûre, le championnat tchèque est d’ores et déjà prévenu.

Rédaction

Pauline Astier n’était pas la seule Française sur le terrain pour l’ouverture du championnat tchèque : sa capitaine Valériane Ayayi (1,86 m, 31 ans) était elle aussi alignée et a signé une belle performance : 19 points, 8 rebonds et 5 passes décisives en 32 minutes. Janelle Salaün (1,88 m, 24 ans) n’a quant à elle pas pris part à la rencontre.

La bonne forme des Françaises tombent à point nommé : les championnes d’EuroLeague 2025 ont déjà l’opportunité de rapporter leur premier titre de l’année mercredi 1er octobre en terres françaises. L’USK Prague se déplace au Palacium de Villeneuve-d’Ascq pour affronter les championnes d’EuroCup en titre de l’ESBVA, à l’occasion de la SuperCoupe. Pauline Astier pourrait donc remporter un nouveau trophée sur le sol français, quelques semaines seulement après l’avoir quittée.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
