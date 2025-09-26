Capitaine des Bleues, Valériane Ayayi prend aussi le brassard à Prague, champion d’EuroLeague en titre

Pour sa sixième saison en Tchéquie (2018 à 2020 puis depuis 2022), la capitaine de l’équipe de France féminine Valériane Ayayi (1,86 m, 31 ans) prend encore davantage d’ampleur à l’USK Prague en étant nommée capitaine du club, après un exercice 24-25 fantastique.

Régulière sur l’ensemble de la saison passée avec 40 matchs joués toutes compétitions confondues, Valériane Ayayi s’est montrée cruciale au meilleur moment : lors du Final Six d’EuroLeague à Saragosse. L’ailière apportait alors 16 points, 4,7 rebonds et 2,7 passes décisives de moyenne par match, pour permettre aux Tchèques de disposer de Schio, Fenerbahçe puis Mersin en finale avant de soulever le prestigieux trophée européen.

Leadership et stabilité avec Ayayi

En plus du titre européen, Ayayi a également remporté le championnat national, avant d’être logiquement prolongée par le club. Déjà capitaine des Bleues, sa nomination au même titre à Prague sonne comme une distinction logique au vu de son expérience et de son leadership, alors qu’elle est une des rares éléments importants à rester après la campagne dorée. En effet, Ezi Magbegor s’en est par exemple allée, tout comme la légendaire coach Natalia Hejkova, néo-retraitée.

A 31 ans, l’ailière aura une nouvelle fois un rôle crucial en Tchéquie, où elle accueille deux compatriotes pour tenter de réaliser le back-to-back : Janelle Salaün, battue au Final Six lorsqu’elle portait le maillot de Schio ; mais aussi la jeune meneuse Pauline Astier, arrivant en provenance de Bourges, et qui semble déjà avoir pris ses marques en présaison avant de jouer la SuperCoupe face à Villeneuve-d’Ascq.