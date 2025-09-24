Pauline Astier cartonne avec Prague avant d’affronter Villeneuve-d’Ascq en SuperCoupe

Arrivée cet été à Prague où elle retrouve Valériane Ayayi et l’autre recrue tricolore Janelle Salaün, Pauline Astier (1,79 m, 23 ans) semble avoir réussi son adaptation en Tchéquie. La meneuse de l’équipe de France s’est illustrée en présaison avec un double-double étincelant lors du dernier match de préparation de l’USK face à Sopron (109-73), avant le premier choc européen de l’équipe.

L’ancienne joueuse de Bourges a régalé ses coéquipières avec 14 passes décisives tout en compilant 14 points, avec 3 rebonds en bonus, pour faire le plein de confiance avant les premières rencontres officielles de l’USK Prague de la saison. Si le championnat tchèque reprend le 27 septembre pour les coéquipières de Janelle Salaün, les championnes d’EuroLeague 2025 ont les yeux rivés sur la rencontre du premier octobre, qui peut leur rapporter leur premier titre de l’année.

En effet, les Tchèques se déplacent au Palacium de Villeneuve-d’Ascq mercredi premier octobre pour affronter les championnes d’EuroCup en titre de l’ESBVA, à l’occasion de la SuperCoupe. Sur la lancée d’une belle dernière performance en préparation, Pauline Astier pourrait donc remporter un nouveau trophée sur le sol français, quelques semaines seulement après l’avoir quittée.