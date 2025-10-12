Les Bleus chutent lourdement face à la Grande-Bretagne
Basket Fauteuil - Après deux succès consécutifs, les Bleus se sont lourdement inclinés face à la Grande-Bretagne (63-96).
Crédit photo : Mansoor Ahmed
C’est un retour sur terre assez brutal pour l’équipe de France masculine de basket fauteuil. Après avoir remporté leur deux premiers matchs, les Bleus se sont lourdement inclinés face à la Grande-Bretagne ce dimanche après-midi à Sarajevo (63-96).
Une lourde défaite et une réaction attendue contre l’Italie
C’est une véritable correction que l’équipe britannique a infligé aux Tricolores ce dimanche après-midi à Sarajevo. Une lourde défaite sans réelle conséquence pour la suite du championnat d’Europe. L’équipe de France masculine n’a jamais pu rivaliser avec l’armada britannique. Après ce lourd revers, un rebond est attendu dès ce lundi à 12h00 face à l’Italie.
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
