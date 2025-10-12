Les Bleus chutent lourdement face à la Grande-Bretagne

C’est un retour sur terre assez brutal pour l’équipe de France masculine de basket fauteuil. Après avoir remporté leur deux premiers matchs, les Bleus se sont lourdement inclinés face à la Grande-Bretagne ce dimanche après-midi à Sarajevo (63-96).

Une lourde défaite et une réaction attendue contre l’Italie

C’est une véritable correction que l’équipe britannique a infligé aux Tricolores ce dimanche après-midi à Sarajevo. Une lourde défaite sans réelle conséquence pour la suite du championnat d’Europe. L’équipe de France masculine n’a jamais pu rivaliser avec l’armada britannique. Après ce lourd revers, un rebond est attendu dès ce lundi à 12h00 face à l’Italie.