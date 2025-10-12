Recherche
Betclic Élite

Malgré la défaite face à Monaco, Yakuba Ouattara reste optimiste pour Paris : « On est encore une équipe neuve »

Betclic ELITE - Le capitaine du Paris Basketball Yakuba Ouattara retient les “belles choses” montrées par son équipe dans la défaite face à Monaco, où l’équipe a su rester “compétitive”.
00h00
Résumé
Malgré la défaite face à Monaco, Yakuba Ouattara reste optimiste pour Paris : « On est encore une équipe neuve »

Yakuba Ouattara retient tout de même du positif de la prestation du Paris Basketball dans la défaite face à l’AS Monaco.

Crédit photo : Julie Dumélié

Capitaine d’une équipe de Paris Basketball new look, Yakuba Ouattara (1,90 m, 33 ans) ne s’est pas montré inquiet après la défaite des siens dans le choc de la 3e journée de Betclic ELITE face à l’AS Monaco. L’ancien Monégasque souligne surtout l’alternance de son équipe, qui a “montré de belles choses mais aussi des passages moins bons. Cela laisse présager de bonnes choses pour la suite. On est une équipe encore neuve”.

Rédaction

« Le retour des blessés va nous permettre

de prendre une autre dimension »

L’absence de Justin Robinson notamment de la feuille de match rend d’ailleurs plus fort le scénario de la rencontre à ses yeux. “On n’a jamais été complet depuis le début de saison, et on arrive tout de même à être compétitif face à une équipe de Monaco qui joue ensemble depuis 4 ans. Le retour des blessés va nous permettre de prendre une autre dimension”.

Il voit néanmoins des secteurs clés qui nécessitent un réajustement pour performer, et des valeurs à garder le plus intactes possible. “On doit être constant sur 40 minutes, nous laissons encore trop de paniers faciles dans la raquette. Nos standings ne doivent jamais baisser, tout comme notre confiance en attaque qu’entretiennent les coachs au sein du groupe. On doit continuer de jouer avec autant de liberté”.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
