À l’étranger

Pas de retour au Partizan Belgrade pour Joffrey Lauvergne, qui s’engage au Koweït !

A L’ETRANGER - Alors que des rumeurs évoquaient un retour au Partizan Belgrade dix ans après en avoir été le capitaine, Joffrey Lauvergne s’est engagé au Kuwait SC, découvrant ainsi l’Asie pour la première fois de sa carrière.
00h00
Sans club depuis son départ de l’ASVEL cet été, Joffrey Lauvergne s’engage au Koweït.

Crédit photo : Lilian Bordron

Libre de tout contrat depuis son départ de l’ASVEL, l’international français Joffrey Lauvergne s’est engagé au Kuwait SC, dans le Golfe persique, comme l’a annoncé son agent Misko Raznatovic sur les réseaux sociaux.

Photo_Basketball_Player-Joffrey Lauvergne.jpg
Joffrey LAUVERGNE
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 34 ans (30/09/1991)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
11,5
#34
REB
4,1
#54
PD
1,1
#128

La saison passée à Villeurbanne, le Français a démontré qu’il conservait toute son efficacité. En Betclic ÉLITE, il compilait 11,5 points, 4,1 rebonds et 1,1 passe décisive en 18,5 minutes de moyenne, avec 65% de réussite aux tirs. En EuroLeague, ses moyennes étaient semblables : 11,2 points et 4,9 rebonds en 20 minutes, à 60% de réussite à 2-points et 75% aux lancers francs sur 19 matchs.

Si des rumeurs faisaient état d’un intérêt du Partizan Belgrade pour son ancien capitaine, les intentions du club serbe restaient floues et un accord n’a finalement jamais été trouvé. Après s’être entraîné tout l’été avec l’équipe du Mega Basket pour maintenir sa condition physique auprès de sa famille, Lauvergne s’envole donc pour l’Asie, où il rejoint une des écuries les plus importantes du continent actuellement.

Sans club depuis son départ de l'ASVEL, Joffrey Lauvergne suscite l'intérêt de grands clubs dont le Partizan Belgrade, dont il avait été le capitaine il y a plus de dix ans.
Vers un retour de Joffrey Lauvergne au Partizan Belgrade ? – BeBasket
Rédaction

Le Kuwait SC a remporté il y a une semaine la finale du championnat arabe de basketball, trois ans après son premier sacre. Alors qu’il entre en lice en FIBA SuperLeague d’Asie de l’Ouest au moment d’engager Joffrey Lauvergne, le club est surtout hégémonique sur son sol. Il a remporté quinze des soixante derniers championnats locaux, dont six entre 2019 et 2024.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
