Pas de retour au Partizan Belgrade pour Joffrey Lauvergne, qui s’engage au Koweït !

Libre de tout contrat depuis son départ de l’ASVEL, l’international français Joffrey Lauvergne s’est engagé au Kuwait SC, dans le Golfe persique, comme l’a annoncé son agent Misko Raznatovic sur les réseaux sociaux.

Joffrey Lauvergne is the new player of Sporting club Kuwait!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) October 12, 2025

PROFIL JOUEUR Joffrey LAUVERGNE Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 34 ans (30/09/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,5 #34 REB 4,1 #54 PD 1,1 #128

La saison passée à Villeurbanne, le Français a démontré qu’il conservait toute son efficacité. En Betclic ÉLITE, il compilait 11,5 points, 4,1 rebonds et 1,1 passe décisive en 18,5 minutes de moyenne, avec 65% de réussite aux tirs. En EuroLeague, ses moyennes étaient semblables : 11,2 points et 4,9 rebonds en 20 minutes, à 60% de réussite à 2-points et 75% aux lancers francs sur 19 matchs.

Si des rumeurs faisaient état d’un intérêt du Partizan Belgrade pour son ancien capitaine, les intentions du club serbe restaient floues et un accord n’a finalement jamais été trouvé. Après s’être entraîné tout l’été avec l’équipe du Mega Basket pour maintenir sa condition physique auprès de sa famille, Lauvergne s’envole donc pour l’Asie, où il rejoint une des écuries les plus importantes du continent actuellement.

Le Kuwait SC a remporté il y a une semaine la finale du championnat arabe de basketball, trois ans après son premier sacre. Alors qu’il entre en lice en FIBA SuperLeague d’Asie de l’Ouest au moment d’engager Joffrey Lauvergne, le club est surtout hégémonique sur son sol. Il a remporté quinze des soixante derniers championnats locaux, dont six entre 2019 et 2024.