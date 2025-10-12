Recherche
ELITE 2

Sébastien Lambert (Challans) amer après la défaite à La Rochelle : « Nos étrangers ne nous servent à rien »

Elite 2 - Battu lourdement à La Rochelle (81-62), le Vendée Challans Basket a confirmé son mauvais début de saison. Très remonté après la rencontre, l’entraîneur de Challans, Sébastien Lambert, n’a pas mâché ses mots, pointant du doigt l’apport inexistant de ses joueurs étrangers.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sébastien Lambert (Challans) amer après la défaite à La Rochelle : « Nos étrangers ne nous servent à rien »

Sébastien Lambert n’est pas satisfait de l’apport de ses étrangers

Crédit photo : Teddy Picaude

Rien n’a vraiment fonctionné pour Challans vendredi soir sur le parquet du Stade Rochelais pour cette 5e journée d’Elite 2. Dominés d’entrée de jeu (23-13 à la fin du 1er quart temps), les Vendéens n’ont jamais trouvé la solution pour rivaliser, s’inclinant finalement 81 à 62.

Si l’activité de Jeremy Bichard (8 points, 5 rebonds et 3 passes pour 10 d’évaluation en 25 minutes) et un Abdel Kader Sylla combatif dans la raquette (5 points, 9 rebonds et 1 contre pour 10 d’évaluation en 19 minutes) ont entretenu l’espoir par moments, le VCB a une nouvelle fois montré ses limites offensives et défensives. Malgré un petit sursaut avant la pause (34-30, 20’), l’équipe n’a jamais semblé en mesure d’inverser la tendance. En face, le Stade Rochelais a géré sans trembler.

– Journée 5

« Nos nouveaux (joueurs) ne sont pas bons »

De quoi faire sortir de ses gonds Sébastien Lambert. Très direct après la rencontre, l’entraîneur pointe du doigt l’apport de ses joueurs étrangers. Au-delà de la défaite, c’est surtout l’attitude de certains de ses cadres étrangers qui a ulcéré le technicien vendéen.

« On voit que notre équilibre n’est pas bon, nos étrangers ne nous servent à rien, notre ossature de l’an passé est plutôt présente mais nos nouveaux ne sont pas bons parce qu’on s’entraîne trop peu », dans des propos relayés par Sud-Ouest.

Face aux Rochelais, l’Américain Randy Haynes (1,92 m, 30 ans) a cumulé 4 fautes et 4 balles perdues pour 3 d’évaluation en 14 minutes, l’ailier camerounais Roger Moute A Bidias (1,98 m, 30 ans) a fait encore mieux, avec lui aussi 4 fautes et 4 balles perdues mais 0 d’évaluation en 14 minutes et le dernier arrivé, le Guinéen Cheick Sekou-Conde (2,04 m, 33 ans), a rendu une pâle copie avec 3 points, 4 rebonds et 3 balles perdues pour 2 d’évaluation en 20 minutes. Difficile dans ses conditions d’espérer quelque chose face à un Stade Rochelais qui a pu compter une nouvelle fois sur un excellent Robert Ford (1,82 m, 25 ans) à la baguette (19 points et 6 passes pour 27 d’évaluation), un pivot dominant en la personne du Nigérian Daniel Oladapo (2,00 m, 25 ans), en double-double 20 points et 11 rebonds, ou bien encore sur son sniper américano-barbadien (20 points à 4/8 à 3-points) Tyler Thomas (1,91 m, 25 ans).

LIRE AUSSI

Des limites collectives criantes

Le constat est sans appel : en plus d’un déficit de talent, le VCB affiche un vrai manque de repères collectifs. En détresse à 3-points (20 % de réussite) et souvent battus sur les fondamentaux, les Challandais n’ont jamais su enchaîner plusieurs séquences positives malgré la bonne volonté de Tanguy Touze, Gary Berchel ou bien encore Clement Morel. La marche était trop haute pour une équipe privée de son leader Luka Nikolic et qui avait déjà dû composer avec l’erreur de casting Ante Brzovic lors de son recrutement estival.

Avec cette nouvelle défaite, Challans s’enfonce dans le doute avec une 5e défaite en 5 matchs et ferme la marche dans le bas du classement d’Elite 2.

