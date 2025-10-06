Recherche
ELITE 2

Challans rapatrie un de ses anciens joueurs

Elite 2 - Cheick Sekou Condé fait son retour à Vendée Challans Basket. L’intérieur guinéen, passé par le club lors de la saison 2019-2020, rejoint l’effectif en tant que pigiste médical jusqu’à la trêve hivernale pour pallier l’absence de Luka Nikolic, blessé au genou.
|
00h00
Résumé
Écouter
Challans rapatrie un de ses anciens joueurs

Cheick Sekou Conde est de retour à Challans

Crédit photo : URB35

Le Vendée Challans Basket tient son renfort intérieur. Le club vendéen a officialisé ce lundi l’arrivée de Cheick Sekou-Conde (2,04 m, 33 ans), qui revient dans une maison qu’il connaît bien. L’international guinéen avait déjà porté les couleurs du VCB lors de la saison 2019-2020 en Nationale 1, y tournant à 9,9 points et 6,7 rebonds pour 11,4 d’évaluation de moyenne en 24 minutes sur 24 rencontres. Il rejoint cette fois le groupe de Sébastien Lambert en Elite 2 pour une pige médicale jusqu’à la trêve, en remplacement de Luka Nikolic (2,09 m, 31 ans), touché au genou.

De l’Espagne à la France

Formé au sein du basket espagnol, Cheick Condé a débuté sa carrière professionnelle en Espagne à Avila en 2010 puis à Oviedo en 2012, avant de s’imposer en LEB Plata, la troisième division espagnole. Après des passages remarqués à Cordoba, Gandia, Moron et Alicante, il s’était construit la réputation d’un joueur athlétique et constant, capable d’apporter de l’impact des deux côtés du terrain chez nos voisins ibériques. En 2018-2019, sous le maillot d’Alicante, il tournait à 13,4 points et 8,1 rebonds de moyenne et avait été élu MVP de la LEB Plata. Ce parcours l’a ensuite conduit en France, où il a rejoint Vendée Challans Basket pour la saison 2019-2020 en NM1

Pilier du projet à Rennes ces dernières saisons

Après son passage à Challans, Cheick Condé a rejoint l’Union Rennes Basket 35, club avec lequel il a passé quatre saisons pleines en Nationale 1. Il y a été l’un des leaders du collectif breton, culminant à 16,1 points et 6,7 rebonds par match en 2022-2023, puis à 15,2 points et 6,2 rebonds la saison suivante. Il valait encore 9,8 points et 5 rebonds de moyenne en 2024/2025 avec l’URB 35.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Cheick Sekou-Conde.jpg
Cheick SEKOU-CONDE
Poste(s): Pivot
Taille: 204 cm
Âge: 33 ans (20/06/1992)

Nationalités:

logo esp.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
9,8
#113
REB
4,9
#58
PD
1,7
#162

Un renfort bienvenue dans une période compliquée

Avec cette arrivée, le club vendéen espère renforcer sa présence dans la raquette et donner un nouvel élan à son début de saison compliqué avec 4 défaites en 4 matchs. Le staff sportif pourra compter sur un joueur déjà intégré à la culture du club même s’il va connaitre pour la première fois de sa carrière les exigences de l’Elite 2 après 6 saisons à l’étage inférieur. Cheick Sekou Condé retrouvera rapidement le public challandais, lui qui avait marqué les supporters par son énergie et sa combativité.

