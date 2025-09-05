Recherche
ELITE 2

Fin du feuilleton Randy Haynes à Challans : l’Américain est de retour au VCB

ELITE 2 - Le Vendée Challans Basket a officialisé le retour au club de son arrière américain Randy Haynes. Son arrivée tardive résulte de problèmes administratives qui bloquaient son retour en France.
00h00
Fin du feuilleton Randy Haynes à Challans : l'Américain est de retour au VCB

Randy Haynes est de retour à Challans.

Crédit photo : Gérard Héloïse

Randy Haynes (1,92 m, 30 ans) va bel et bien accompagner Challans en ELITE 2. Son retour, rendu incertain par une situation administrative complexe, a été officialisé par le club vendéen jeudi 4 août. Ce qui vient clôturer le recrutement du VCB pour son retour en LNB.

Après plusieurs mois de péripéties administratives

« On ne va plus pouvoir attendre ad vitam aeternam, c’est sûr », disait Sébastien Lambert début septembre dans Ouest-France, à propos de la situation de Randy Haynes. L’entraîneur de Challans peut désormais être fixé… et rassuré : son scoreur américain va disputer une 2e saison sous les couleurs rouges et blanches.

Car si Randy Haynes n’a pas participé au formidable run du VCB en seconde partie de saison, conclu par un titre de champion de France de NM1, le natif de Virginie connaît déjà la maison challandaise. Après avoir joué pour la première fois en France à Boulogne-sur-Mer, l’arrière a débuté l’exercice 2024-2025 à Challans. Sauf qu’après un bon début de saison (), le joueur n’avait pas pu revenir sur le territoire français en début d’année 2025, en l’attente d’un visa de travail. Sauf que des complications administratives aux États-Unis ont fait traîner le dossier, empêchant le joueur de revenir pour la fin de saison… et compromettant même son retour le nouvel exercice en ELITE 2.

« Son retour a du sens »

Jusqu’à ce début de mois de septembre et l’annonce du retour de Randy Haynes à Challans. « Randy nous est apparu très rapidement comme une évidence, pour différentes raisons », indique Sébastien Lambert sur le site internet du club. « La première c’est qu’il connaît bien le club, 70% des joueurs et qu’il sait comment le staff voit le basket et ce que nous essayons de mettre en place. Nous souhaitions aussi, au delà de garder une belle ossature, continuer de défendre les valeurs collectives qui nous ont amené à l’élite 2. Nous connaissons l’homme et le basketteur. […] De plus, suite à la mésaventure que nous avons tous vécus la saison dernière, je trouve que son retour à du sens et qu’il le mérite autant que les autres. »

Ainsi, à moins d’une semaine du premier match officiel (Coupe de France contre Angers le 12 septembre), Challans peut enfin afficher complet, avec 11 joueurs pour la saison 2025-2026 d’ÉLITE 2.

L’effectif de Challans en 2025-2026 : 

  • Paul Billong – Jérémy Bichard – Tanguy Touzé
  • Randy Haynes- Clément Morel – Grégory Bengaber – Roger Moute A Bidias – Mohammad Diop
  • Luka Nikolic – Ante Brzovic – Gary Berchel
Challans
Challans
