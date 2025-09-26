Ante Brzovic a déjà quitté Challans, et trouvé preneur ailleurs

« Ce n’est pas le pivot qui va démonter le championnat, on le sait très bien », prévenait Sébastien Lambert, fin août, dans les colonnes d’Ouest France, à propos de sa recrue Ante Brzovic.

L’entraîneur du Challans Vendée Basket avait vu juste : l’intérieur croate s’est arrêté à un seul match d’ÉLITE 2, loin d’être infamant au demeurant (10 points à 4/6, 6 rebonds et 1 contre en 17 minutes la semaine dernière à Pau).

Irrégulier en présaison, manquant de dureté, à l’image de sa sortie en Coupe de France (3 points à 1/7 en 15 minutes), le rookie a déjà quitté la Vendée.

Direction la Pologne

Très fort en NCAA l’an dernier à Charleston, invité en Summer League NBA par Memphis, Ante Brzovic s’est même offert ce qui ressemble à une petite promotion, par rapport à Challans, puisqu’il s’est engagé avec le club polonais d’Ostrów Wielkopolski.

Une promotion parce que sa nouvelle équipe, le Stal, fait partie des valeurs sûres de la première division polonaise, avec sept podiums sur les dix dernières années, et un titre national en 2021.