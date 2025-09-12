Recherche
EuroLeague

Vers un retour de Joffrey Lauvergne au Partizan Belgrade ?

Sans club depuis son départ de l'ASVEL, l'intérieur international français Joffrey Lauvergne suscite l'intérêt de grands club européens et asiatiques, à commencer par son ancienne équipe du Partizan Belgrade, dont il avait été le capitaine il y a plus de dix ans.
00h00
Vers un retour de Joffrey Lauvergne au Partizan Belgrade ?

Joffrey Lauvergne pourrait retrouver le Partizan Belgrade, dont il a été le capitaine il y a plus de dix ans.

Crédit photo : Julie Dumélié

Libre de tout contrat depuis son départ de l’ASVEL, l’international français Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans) attire les convoitises de plusieurs formations européennes et asiatiques pour la saison 2025-2026. Selon les médias serbes et le journaliste spécialisé Andrea Calzoni, l’intérieur tricolore serait même sur les tablettes du Partizan Belgrade, club dont il a porté les couleurs entre 2012 et 2014, et dont il a été le premier capitaine étranger de l’histoire. Joffrey Lauvergne est resté particulièrement marqué par son passage au club, gravant à vie le logo du Partizan sur son biceps gauche.

Un retour à Belgrade pas encore acté

Malgré les rumeurs persistantes, un accord avec le Partizan n’est pas encore finalisé. Le club serbe manifeste certes un intérêt pour celui qui a porté ses couleurs entre 2012 et 2014 ; cependant, les intentions du club belgradois restent floues concernant la concrétisation de ce deal. Actuellement à Belgrade où il profite de sa famille, Lauvergne s’entraîne avec l’équipe du Mega pour maintenir sa condition physique, en attendant de connaître sa destination pour la nouvelle saison.

Mais le pivot français disposerait actuellement de deux autres propositions, selon nos confrères de Basketball Sphere. Ainsi le Zenith Saint-Pétersbourg s’est montré particulièrement déterminé dans sa volonté de recruter l’ancien joueur NBA. Parallèlement, une offre sérieuse émanant de Chine lui aurait été envoyée, avec également un avantage calendaire non négligeable. Le championnat chinois débutant plus tardivement que les compétitions européennes, Lauvergne pourrait prendre le temps de la réflexion avant de trancher, sans manquer la préparation de son potentiel futur club.

Des statistiques convaincantes à l’ASVEL

La saison passée à Villeurbanne, le Français a démontré qu’il conservait toute son efficacité. En Betclic ÉLITE, il compilait 12,6 points, 4 rebonds et 1,5 passe décisive en 18,5 minutes de moyenne sur 21 rencontres, avec 65% de réussite aux tirs. En EuroLeague, ses moyennes étaient semblables : 11,2 points et 4,9 rebonds en 20 minutes, à 60% de réussite à 2-points et 75% aux lancers francs sur 19 matchs.

Fort de ses 208 apparitions NBA et de son expérience européenne acquise notamment à Chalon, Valence, Khimki, Belgrade, Villeurbanne ou encore Zalgiris, Lauvergne représente une valeur sûre pour tout club souhaitant renforcer sa raquette avec un joueur expérimenté.

Arthur Puybertier
ASVEL
ASVEL
glidos
Il nous aurait même plus que rendu service pendant l'Euro. Encore merci miss béarn d'être parti à l'Euro avec 4 intérieurs... Faute professionnelle !
