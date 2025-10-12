Sekou Doumbouya cartonne au Japon après la fin de son aventure libanaise

Après une expérience marquante au Liban où il a mené le Sagesse Beyrouth jusqu’en finale du championnat, Sekou Doumbouya (2,06 m, 24 ans) poursuit son périple asiatique. L’ancien ailier des Detroit Pistons, qui s’est engagé avec les Koshigaya Alphas en B-League japonaise cet été, cartonne avec l’écurie de l’est du pays, où il tourne déjà en double-double de moyenne.

20 points et 10 rebonds par match !

En effet après trois journées de championnat, le Franco-Guinéen confirme son excellent niveau avec 20,3 points et 10,3 rebonds de moyenne. Un gros double-double qui témoigne de sa domination physique, alors qu’il avait songé à prendre sa retraite avant de se relancer à Roanne puis Andorre, même si ces performances individuelles n’ont pas encore permis à Koshigaya de remporter de match pour le moment. Il faut dire que les Koshigaya Alphas, promus en première division l’an dernier, sortent d’une première saison difficile en B-League. Les Alphas, où Doumbouya retrouve l’ancien Monégasque Anthony Clemmons ont difficilement bouclé leur arrivée au plus haut niveau local, avec seulement 19 victoires pour 41 défaites.

Malgré tout, ce bon début de saison personnel s’inscrit dans la lignée de ses performances au Liban l’an passé. Finaliste du championnat avec des statistiques impressionnantes (21,6 points à 46% aux tirs, 9,9 rebonds et 3 passes décisives en 12 matchs), Doumbouya avait rapidement permis aux fans du Sagesse Beyrouth de rêver d’un premier titre en 21 ans grâce à lui. Mais il avait échoué à une marche du but, face au Riyadi Club Beyrouth d’un Thon Maker MVP.