À l’étranger

Sekou Doumbouya cartonne au Japon après la fin de son aventure libanaise

Après sa finale du championnat libanais perdue avec le Sagesse Beyrouth, l'ailier franco-guinéen Sekou Doumbouya poursuit sur sa lancée au Japon où il tourne en double-double de moyenne, malgré le bilan difficile de son équipe.
00h00
Résumé
Sekou Doumbouya cartonne au Japon après la fin de son aventure libanaise

Sekou Doumbouya semble s’épanouir au Japon, où il tourne à plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne depuis le début de saison.

Crédit photo : Koshigaya Alphas

Après une expérience marquante au Liban où il a mené le Sagesse Beyrouth jusqu’en finale du championnat, Sekou Doumbouya (2,06 m, 24 ans) poursuit son périple asiatique. L’ancien ailier des Detroit Pistons, qui s’est engagé avec les Koshigaya Alphas en B-League japonaise cet été, cartonne avec l’écurie de l’est du pays, où il tourne déjà en double-double de moyenne.

Rédaction

20 points et 10 rebonds par match !

En effet après trois journées de championnat, le Franco-Guinéen confirme son excellent niveau avec 20,3 points et 10,3 rebonds de moyenne. Un gros double-double qui témoigne de sa domination physique, alors qu’il avait songé à prendre sa retraite avant de se relancer à Roanne puis Andorre, même si ces performances individuelles n’ont pas encore permis à Koshigaya de remporter de match pour le moment. Il faut dire que les Koshigaya Alphas, promus en première division l’an dernier, sortent d’une première saison difficile en B-League. Les Alphas, où Doumbouya retrouve l’ancien Monégasque Anthony Clemmons ont difficilement bouclé leur arrivée au plus haut niveau local, avec seulement 19 victoires pour 41 défaites.

Malgré tout, ce bon début de saison personnel s’inscrit dans la lignée de ses performances au Liban l’an passé. Finaliste du championnat avec des statistiques impressionnantes (21,6 points à 46% aux tirs, 9,9 rebonds et 3 passes décisives en 12 matchs), Doumbouya avait rapidement permis aux fans du Sagesse Beyrouth de rêver d’un premier titre en 21 ans grâce à lui. Mais il avait échoué à une marche du but, face au Riyadi Club Beyrouth d’un Thon Maker MVP.

Rédaction
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
