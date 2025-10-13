Recherche
ELITE 2

Matthieu Missonnier veut rebondir : direction Quimper !

ÉLITE 2 - Privé de son capitaine Antoine Dudit, blessé, Quimper a trouvé son remplaçant en la personne de Matthieu Missonnier. L’ancien meneur de l'Elan Béarnais arrive comme pigiste médical.
00h00
Matthieu Missonnier veut rebondir : direction Quimper !

Mathieu Missonnier a passé la présaison avec Limoges

Crédit photo : Sulyvan Manfroi / Limoges CSP

Les Béliers de Kemper (Elite 2) tiennent leur nouveau meneur. Comme l’a révélé Le Télégramme, le club breton a engagé Matthieu Missonnier (1,88 m, 28 ans) pour pallier l’absence d’ Antoine Dudit, victime d’une grave entorse à Nantes en Coupe de France la semaine dernière et indisponible pour au moins six semaines.

– Journée 5

Deux saisons délicates

Passé par Chalon (Betclic ÉLITE), Lorient (NM1) , Epinal (NM1), Denain (ÉLITE 2) et plus récemment Pau-Orthez (ÉLITE 2), Matthieu Missonnier connaît bien les joutes de la deuxième division française. Meneur intense et défenseur reconnu, il s’était imposé comme capitaine de Denain, où il a joué trois saisons entre 2020 et 2023.

Sauf qu’il sort de deux saisons compliquées depuis. En 2023, il avait réalisé son rêve en s’engageant en faveur de son club de cœur, l’Élan Chalon. Mais il n’avait jamais réussi à séduire Savo Vucevic (1,3 point à 33% et 1 passe décisive de moyenne en 8 minutes de moyenne sur 24 matchs). Rebelote l’an dernier du côté de l’Élan Béarnais, où il avait déjà dû attendre la fin octobre pour s’engager.

En 27 matchs, il avait produit 4,9 points à 33%, 1,4 rebonds et 4 passes pour 6,2 d’évaluation en 18 minutes de temps de jeu. Des statistiques encore éloignées de ses standards denaisiens (7,7 points à 40%, 2,3 rebonds et 4,7 passes décisives). Sans club depuis son départ de Pau, le Bourguigngon avait rejoint le Limoges CSP, comme partenaire d’entraînement durant l’été.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Matthieu Missonnier.jpg
Matthieu MISSONNIER
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 28 ans (10/10/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
4,9
#209
REB
1,5
#227
PD
3,8
#26

Un renfort bienvenu après la blessure d’Antoine Dudit

La blessure d’Antoine Dudit, pilier du groupe et capitaine, avait laissé un vide dans la rotation extérieure. L’arrivée de l’ancien Dragon, réputé pour son leadership naturel, son intensité et son sens du collectif, apportera des deux côtés du terrain grâce à ses qualités défensives et de percussion et devrait permettre aux Béliers de rester compétitifs dans une ÉLITE toujours plus dense.

Sa première apparition sous le maillot breton devrait intervenir dès le prochain match. Quimper, qui a renoué avec la victoire contre Rouen ce week-end à l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle salle, est bien ancré en milieu de tableau avec un bilan de 2 victoires pour 2 défaites et une 10ème place au classement d’Elite 2. Prochain rendez-vous pour Thibault Wolicki et ses joueurs le 17 octobre à la Halle André Vacheresse pour défier Roanne.

