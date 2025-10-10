Recherche
ELITE 2

Quimper privé de son capitaine pour un long moment

ELITE 2 - Les Béliers de Kemper devront faire sans leur capitaine Antoine Dudit, victime d’une grave entorse à la cheville lors du match de Coupe de France perdu à Nantes. Le meneur de jeu sera absent pour au moins six semaines.
00h00
Résumé
Quimper privé de son capitaine pour un long moment

Antoine Dudit va manquer six semaines de compétition

Crédit photo : Julien Marino

Pour leur première sortie dans la nouvelle salle de l’Eau-Blanche, ce samedi 11 octobre face à Rouen, les Béliers de Kemper ne seront pas au complet. Touché à la cheville lors de la défaite à Nantes en Coupe de France, Antoine Dudit (1,86 m, 28 ans) doit observer plusieurs semaines de repos. Le capitaine quimpérois souffre d’une grave entorse de la cheville et manquera au minimum six semaines de compétition indique Ouest-France.

Cette blessure tombe mal pour l’UJAP Quimper, qui reste sur deux revers en championnat à Antibes et Poitiers, et espérait se relancer dans un contexte festif, à guichets fermés, pour l’inauguration de sa nouvelle enceinte.

Un effectif déjà amoindri

À cette absence majeure s’ajoutent d’autres incertitudes dans l’effectif de Thibault Wolicki, déjà privé de Noah Burrell. Le staff quimpérois réfléchit à la possibilité de recruter un pigiste médical, même si aucune décision n’a encore été prise.

En attendant, Thibault Wolicki devra s’adapter pour compenser la perte de son meneur titulaire. Le technicien pourrait notamment confier des minutes au poste 1 à Benoit Injai, passé par le centre de formation de Rouen, en complément du meneur américain Terrell Gomez.

Objectif rebond face à Rouen

Malgré ces absences, Quimper abordera ce rendez-vous avec détermination. La nouvelle salle de l’Eau-Blanche, pleine à craquer, promet une ambiance des grands soirs pour tenter d’équilibrer le bilan (1-2) en Élite 2.

L’équipe bretonne aura besoin de se surpasser pour offrir à ses supporters une première victoire historique dans son nouvel écrin, avant d’espérer retrouver son capitaine sur les parquets à la fin du mois de novembre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Quimper
Quimper
ELITE 2
ELITE 2
T-shirt offcourt

