ELITE 2

Un nouveau capitaine à Quimper

ÉLITE 2 - Promus en Élite 2, les Béliers de Kemper ont officialisé ce lundi 2 septembre leur nouveau capitaine : le meneur Antoine Dudit, présent depuis trois saisons dans le Finistère. Il sera épaulé par Joel Awich, nommé vice-capitaine.
|
00h00
Un nouveau capitaine à Quimper

Antoine Dudit est le nouveau capitaine de Quimper

Crédit photo : Julien Marino

Antoine Dudit (1,86 m, 28 ans) a été nommé capitaine des Béliers de Kemper pour la saison 2025-2026, indique Ouest-France. Le meneur vendéen, arrivé dans le Finistère en 2022, accompagnera la montée du club en Élite 2 avec le brassard.

Après la montée en Élite 2 (ex-Pro B), les Béliers de Kemper connaissent désormais l’identité de leur capitaine pour la saison à venir. Le club a officialisé ce lundi 2 septembre la nomination d’Antoine Dudit (28 ans), qui succède à Noah Burrell dans ce rôle.

Un meneur confirmé pour guider le groupe

Installé depuis trois saisons à Quimper, Antoine Dudit reste sur un exercice 2024-2025 solide : 9,2 points à 41,6 % de réussite aux tirset  4,7 passes décisives pour 10,5 d’évaluation en 23 minutes. Meneur de jeu expérimenté, passé par plusieurs formations de Nationale 1, il s’apprête à découvrir pour la première fois l’Élite 2.

Avec son profil de gestionnaire et son implication sur le terrain comme en dehors, le Vendéen s’impose logiquement comme le relais du staff auprès du vestiaire.

Joel Awich en vice-capitaine

À ses côtés, Joel Awich (2,01 m, 32 ans) a été désigné vice-capitaine. L’intérieur américano-kenyan effectue son retour en Bretagne après une saison au Havre. Il découvrira lui aussi l’Élite 2 et apportera son expérience et son énergie dans la raquette.

Une saison qui s’annonce historique

La préparation des Béliers se poursuit avec deux rencontres amicales programmées : face au Havre (N1), le 5 septembre à Montgermont, puis contre Évreux (Élite 2), le 9 septembre à Val-de-Reuil. Le premier match officiel de la saison aura lieu en Coupe de France le 12 septembre, sur le parquet de Vitré.

Le championnat d’Élite 2 débutera le 19 septembre à Évreux, avant la grande première dans la nouvelle salle de l’Eau-Blanche le 10 octobre, face à Rouen. Une date déjà cochée par tous les supporters quimpérois.

