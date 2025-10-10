Recherche
ELITE 2

ENFIN ! Quimper inaugure sa nouvelle salle de l’Eau-Blanche ce vendredi

ELITE 2 - Après plus de vingt ans d’attente, les Béliers de Kemper vont enfin jouer dans leur nouvelle salle de l’Eau-Blanche. Ce vendredi 10 octobre, Quimper tourne la page de Michel-Gloaguen pour entrer dans une nouvelle ère du basket finistérien.
|
00h00
Résumé
Écouter
ENFIN ! Quimper inaugure sa nouvelle salle de l’Eau-Blanche ce vendredi

La nouvelle salle de Quimper a été livrée

Crédit photo : Béliers de Kemper

Les Béliers de Kemper vont vivre un moment historique ce vendredi 10 octobre. Face à Rouen, les Quimpérois vont disputer leur premier match dans la nouvelle salle de l’Eau-Blanche. Un événement attendu depuis plus de 25 ans par les dirigeants, les joueurs et les supporters d’un club qui n’a cessé de rêver d’un outil à la hauteur de son ambition.

Une salle attendue depuis 25 ans

La construction de la salle de l’Eau-Blanche met fin à un feuilleton débuté… au siècle dernier. Dès la fin des années 1990, les dirigeants de l’Ujap Quimper évoquaient déjà la nécessité d’un nouvel équipement pour remplacer Michel-Gloaguen, inaugurée en 1958. « La première fois qu’on en a parlé, c’était en 1999. On venait de monter en Nationale 1 », se souvient Michel Quémard, alors président du club, dans Ouest-France.

L’équipe accède à la Pro B en 2004, et la vétusté de la salle devient un véritable casse-tête. « On a bidouillé sous la bienveillance de la Ligue (LNB), parce que la salle ne répondait plus au cahier des charges », raconte encore Michel Quémard. Malgré une finale de playoffs de Pro B à Bercy en 2007, le projet reste dans les cartons.

Un serpent de mer devenu symbole local

Pendant plus de 20 ans, la nouvelle salle de Quimper s’est transformée en sujet politique récurrent. Tour à tour, plusieurs maires – Alain Gérard (UMP), Bernard Poignant (Parti Socialiste), Ludovic Jolivet (Les Républicains) – ont évoqué le projet sans le concrétiser. « Il n’a pas eu le courage politique de conduire le projet, alors que tout était prêt », regrette Michel Quémard dans Le Télégramme.

Il aura fallu attendre l’élection d’Isabelle Assih (Parti socialiste), en 2020, pour que le projet soit enfin validé et lancé. « Ce n’était pas un caprice de dirigeant, mais une nécessité économique pour se développer et exister en Pro B », rappelle Bernard Kervarec, président du club de 2015 à 2025

Un nouvel élan pour le basket à Quimper

Avec une capacité de 3 500 places et un budget d’environ 20 millions d’euros, la salle de l’Eau-Blanche marque un tournant pour le sport quimpérois. Plus qu’une simple enceinte de basket, c’est un équipement multifonction pensé pour accueillir aussi bien des rencontres sportives que des événements culturels.

« C’est un outil qui va au-delà du basket. Cette salle va donner une autre dimension à Quimper », estime Michel Quémard. Même depuis le Canada, où il est désormais citoyen, l’ancien entraîneur Olivier Cousin savoure la concrétisation d’un rêve qu’il a vu naître : « Au moins, la salle aura été terminée de mon vivant. J’espère qu’il y aura autant d’ambiance qu’à Gloaguen. »

Une nouvelle ère s’ouvre pour les Béliers

25 ans après les premières discussions, le club retrouve la Pro B et inaugure sa nouvelle maison. Un symbole fort, pour une ville et un club longtemps patients. Comme le résume Michel Quémard : « Ce sera le premier équipement à véritablement drainer du public venant de l’extérieur, en direction de Quimper. »

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Quimper
Quimper
ELITE 2
ELITE 2
