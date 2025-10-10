Après Poitiers, Bubu Palo rejoint un autre club d’Élite 2

Le Nantes Basket Hermine a décidé d’agir après la blessure de son maître à jouer Kyle Riddley (1,90 m, 29 ans), victime d’une grosse entorse de la cheville droite lors du derby gagnant à Challans (71-78). Selon Ouest-France, le club a choisi de recruter Bubu Palo (1,88 m, 34 ans), un meneur expérimenté qui sort d’une pige médicale avec Poitiers et possède déjà une solide expérience en Élite 2.

PROFIL JOUEUR Bubu PALO Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 34 ans (09/07/1991) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 8 #102 REB 3,3 #91 PD 2 #68

Un pigiste en rythme pour Nantes

Sorti tout juste d’une pige médicale avec le PB86, Bubu Palo arrive à Nantes avec du rythme. À Poitiers, il a disputé les quatre premiers matches de la saison 2025-2026 avec un apport de 8 points, 3,3 rebonds et 2 passes décisives pour 6,3 d’évaluation en 20 minutes de jeu. Avec lui, le PB86 présente un bilan de 1 victoire pour 3 défaites.

Un meneur expérimenté au parcours riche

Passé par l’université d’Iowa State en NCAA, Bubu Palo a construit une carrière solide depuis 10 ans entre les États-Unis (D-League) et l’Europe (Grèce, Danemark et France). Depuis 4 ans, le meneur au statut cotonou écume les parquets français de deuxième division avec des expériences à Évreux puis à Antibes et au PB86 dernièrement. En 92 matches joués en Elite 2, il tourne à 12,1 points, 2,3 rebonds et 3,1 passes en moyenne. Combo-guard incisif et impliqué en défense, Bubu est un joueur expérimenté qui connaît très bien la ligue. Le club nantais, classé 12e d’Elite 2 avec un bilan équilibré de 2 victoires pour 2 défaites, espère ainsi combler le vide laissé par Kyle Riddley, dont la durée d’indisponibilité reste indéterminée.

Nantes reçoit Vichy ce vendredi soir pour la 5e journée du championnat. Le coach Rémy Valin espère pouvoir compter sur sa nouvelle recrue pour défier des Vichyssois 5e au classement (3 victoires pour 1 défaite).