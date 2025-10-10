Recherche
ELITE 2

Après Poitiers, Bubu Palo rejoint un autre club d’Élite 2

Elite 2 - Privé de Kyle Riddley depuis sa blessure à Challans, le Nantes Basket Hermine a trouvé son remplaçant médical. C'est Bubu Palo, un meneur américano-burkinabé passé récemment par Poitiers et bien connu des parquets d'Elite 2, qui rejoint l'équipe de Rémy Valin.
00h00
Après Poitiers, Bubu Palo rejoint un autre club d'Élite 2

Bubu Palo sort d’une pige de quatre matches à Poitiers

Crédit photo : Charly GERMANAUD / PB86

Le Nantes Basket Hermine a décidé d’agir après la blessure de son maître à jouer Kyle Riddley (1,90 m, 29 ans), victime d’une grosse entorse de la cheville droite lors du derby gagnant à Challans (71-78). Selon Ouest-France, le club a choisi de recruter Bubu Palo (1,88 m, 34 ans), un meneur expérimenté qui sort d’une pige médicale avec Poitiers et possède déjà une solide expérience en Élite 2.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Yempabou Palo.jpg
Bubu PALO
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 34 ans (09/07/1991)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
8
#102
REB
3,3
#91
PD
2
#68

Un pigiste en rythme pour Nantes

Sorti tout juste d’une pige médicale avec le PB86, Bubu Palo arrive à Nantes avec du rythme. À Poitiers, il a disputé les quatre premiers matches de la saison 2025-2026 avec un apport de 8 points, 3,3 rebonds et 2 passes décisives pour 6,3 d’évaluation en 20 minutes de jeu. Avec lui, le PB86 présente un bilan de 1 victoire pour 3 défaites.

Un meneur expérimenté au parcours riche

Passé par l’université d’Iowa State en NCAA, Bubu Palo a construit une carrière solide depuis 10 ans entre les États-Unis (D-League) et l’Europe (Grèce, Danemark et France). Depuis 4 ans, le meneur au statut cotonou écume les parquets français de deuxième division avec des expériences à Évreux puis à Antibes et au PB86 dernièrement. En 92 matches joués en Elite 2, il tourne à 12,1 points, 2,3 rebonds et 3,1 passes en moyenne. Combo-guard incisif et impliqué en défense, Bubu est un joueur expérimenté qui connaît très bien la ligue. Le club nantais, classé 12e d’Elite 2 avec un bilan équilibré de 2 victoires pour 2 défaites, espère ainsi combler le vide laissé par Kyle Riddley, dont la durée d’indisponibilité reste indéterminée.

Nantes reçoit Vichy ce vendredi soir pour la 5e journée du championnat. Le coach Rémy Valin espère pouvoir compter sur sa nouvelle recrue pour défier des Vichyssois 5e au classement (3 victoires pour 1 défaite).

Bubu Palo débarque à Nantes en provenance de Poitiers @PB86
Bubu Palo débarque à Nantes en provenance de Poitiers (photo : Charly GERMANAUD / PB86)
