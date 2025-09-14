Recherche
ELITE 2

Poitiers recrute un meneur référencé pour démarrer la saison

ÉLITE 2 - Marcus Hammond blessé, le Poitiers Basket 86 a engagé l'ancien joueur d'Evreux et Antibes Bubu Palo pour démarrer la saison d'ELITE 2.
00h00
Poitiers recrute un meneur référencé pour démarrer la saison

Bubu Palo sort de deux saisons moyennement satisfaisantes à Antibes

Crédit photo : Christophe Canet

Le Poitiers Basket 86 a engagé Bubu Palo (1,88 m, 34 ans) pour démarrer la saison 2025-2026. L’ancien meneur d’Evreux et Antibes arrive pour remplacer temporairement Marcus Hammond. Ce dernier s’est à la cheville lors d’un entraînement, l’empêchant de prendre part à la rencontre de Coupe de France face aux Sables Vendée Basket. L’ancien joueur de Rouen est arrêté pour au moins quatre semaines.

Une grosse saison à Évreux, un impact moindre à Antibes

« Bubu est un joueur expérimenté qui connaît très bien la ligue. Il a un profil similaire à Marcus, qu’il remplacera pendant la durée de sa convalescence », a indiqué son nouveau coach Andy Thornton-Jones. Cette pige sera l’occasion pour Bubu Palo de refaire monter sa cote après une saison 2024-2025 avec Antibes un poil décevante (12,4 points à 43,5% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 2,5 passes décisives en 25 minutes sur 39 matchs joués). Décevante car à Évreux en 2022-2023, le meneur de jeu américano-burkinabé avait affiché un fort niveau de jeu qui lui avait permis de signer deux ans à Antibes.

Arrivé du championnat danois à l’été 2022, celui qui a très longtemps joué à Sioux Falls en G-League avait en effet tourné à 12,9 points à 55,7% de réussite aux tirs (dont 45% à 3-points sur 3,1 tentatives par match), 2,8 passes décisives et 3,6 passes décisives en 28 minutes, sur 19 rencontres. Le PB 86 espère avoir droit à cette version.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
