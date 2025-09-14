Poitiers recrute un meneur référencé pour démarrer la saison

Le Poitiers Basket 86 a engagé Bubu Palo (1,88 m, 34 ans) pour démarrer la saison 2025-2026. L’ancien meneur d’Evreux et Antibes arrive pour remplacer temporairement Marcus Hammond. Ce dernier s’est à la cheville lors d’un entraînement, l’empêchant de prendre part à la rencontre de Coupe de France face aux Sables Vendée Basket. L’ancien joueur de Rouen est arrêté pour au moins quatre semaines.

Une grosse saison à Évreux, un impact moindre à Antibes

« Bubu est un joueur expérimenté qui connaît très bien la ligue. Il a un profil similaire à Marcus, qu’il remplacera pendant la durée de sa convalescence », a indiqué son nouveau coach Andy Thornton-Jones. Cette pige sera l’occasion pour Bubu Palo de refaire monter sa cote après une saison 2024-2025 avec Antibes un poil décevante (12,4 points à 43,5% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 2,5 passes décisives en 25 minutes sur 39 matchs joués). Décevante car à Évreux en 2022-2023, le meneur de jeu américano-burkinabé avait affiché un fort niveau de jeu qui lui avait permis de signer deux ans à Antibes.

Arrivé du championnat danois à l’été 2022, celui qui a très longtemps joué à Sioux Falls en G-League avait en effet tourné à 12,9 points à 55,7% de réussite aux tirs (dont 45% à 3-points sur 3,1 tentatives par match), 2,8 passes décisives et 3,6 passes décisives en 28 minutes, sur 19 rencontres. Le PB 86 espère avoir droit à cette version.