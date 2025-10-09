Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) n’a pas connu la même réussite que lors de son premier match de présaison. Face au Miami Heat, le Français des Spurs a montré de belles intentions dans la création mais aussi une certaine fébrilité dans la gestion du ballon, avec 5 pertes de balle en 22 minutes. L’essentiel est toutefois assuré : San Antonio s’impose 112-107 et enchaîne une deuxième victoire en autant de rencontres de présaison NBA.

Un rôle plus créateur pour Wembanyama

Proche du triple-double contre Guangzhou (9 points, 10 rebonds, 7 passes), Wembanyama a cette fois été plus discret statistiquement : 10 points à 4/9 aux tirs (dont 0/1 à 3-points), 5 passes décisives, 4 rebonds et 2 contres. Mais son volume de pertes de balle – déjà 11 en 40 minutes cumulées sur deux matches – interroge.

Positionné plus haut sur le terrain, parfois initiateur d’attaque, le Français cherche encore ses repères. Face à lui, le jeune Jaime Jaquez Jr. ne s’est pas laissé intimider, allant jusqu’à lui claquer un dunk sur la tête, une action virale sur les réseaux sociaux.

Une équipe des Spurs déjà cohérente

Malgré ces imprécisions, les Spurs ont affiché une vraie cohésion d’ensemble. Keldon Johnson (19 points, 6 rebonds) a retrouvé le cinq majeur et apporté toute son énergie : « J’ai été leader, j’ai été dans des rôles de soutien. Peu importe le rôle, je le remplirai à 100 % », a confié l’ailier au San Antonio Express News.

Julian Champagnie (15 points à 5/7 à 3-points) et Devin Vassell (12 points pour son retour) ont également contribué à la victoire.

Pour l’entraîneur adjoint Mitch Johnson, la priorité reste la défense collective : « On veut construire une identité défensive. Peu importe qui est sur le terrain, si les cinq ne tirent pas dans la même direction, ça finit toujours par craquer », a-t-il expliqué après la rencontre.

Miami encore battu

En face, Kel’el Ware a été le grand homme du Heat avec 29 points et 12 rebonds, bien aidé par Jaime Jaquez Jr. (19 points) et Norman Powell (18 points). Mais Miami reste sans victoire en présaison (0-3).

Les Spurs joueront leur prochain match à domicile contre Utah, ce vendredi, pour confirmer leur montée en puissance… et permettre à Wemby de mieux maîtriser son ballon.