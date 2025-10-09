Recherche
NBA

Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami

NBA - Victor Wembanyama a inscrit 10 points mais perdu 5 ballons lors de la victoire des Spurs face au Miami Heat (112-107), dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Français peine encore à maîtriser la balle, malgré un rôle plus créateur au sein du collectif texan.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami

Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA

Crédit photo : © Jim Rassol-Imagn Images

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) n’a pas connu la même réussite que lors de son premier match de présaison. Face au Miami Heat, le Français des Spurs a montré de belles intentions dans la création mais aussi une certaine fébrilité dans la gestion du ballon, avec 5 pertes de balle en 22 minutes. L’essentiel est toutefois assuré : San Antonio s’impose 112-107 et enchaîne une deuxième victoire en autant de rencontres de présaison NBA.

Un rôle plus créateur pour Wembanyama

Proche du triple-double contre Guangzhou (9 points, 10 rebonds, 7 passes), Wembanyama a cette fois été plus discret statistiquement : 10 points à 4/9 aux tirs (dont 0/1 à 3-points), 5 passes décisives, 4 rebonds et 2 contres. Mais son volume de pertes de balle – déjà 11 en 40 minutes cumulées sur deux matches – interroge.

Positionné plus haut sur le terrain, parfois initiateur d’attaque, le Français cherche encore ses repères. Face à lui, le jeune Jaime Jaquez Jr. ne s’est pas laissé intimider, allant jusqu’à lui claquer un dunk sur la tête, une action virale sur les réseaux sociaux.

Une équipe des Spurs déjà cohérente

Malgré ces imprécisions, les Spurs ont affiché une vraie cohésion d’ensemble. Keldon Johnson (19 points, 6 rebonds) a retrouvé le cinq majeur et apporté toute son énergie : « J’ai été leader, j’ai été dans des rôles de soutien. Peu importe le rôle, je le remplirai à 100 % », a confié l’ailier au San Antonio Express News.
Julian Champagnie (15 points à 5/7 à 3-points) et Devin Vassell (12 points pour son retour) ont également contribué à la victoire.

Pour l’entraîneur adjoint Mitch Johnson, la priorité reste la défense collective : « On veut construire une identité défensive. Peu importe qui est sur le terrain, si les cinq ne tirent pas dans la même direction, ça finit toujours par craquer », a-t-il expliqué après la rencontre.

Miami encore battu

En face, Kel’el Ware a été le grand homme du Heat avec 29 points et 12 rebonds, bien aidé par Jaime Jaquez Jr. (19 points) et Norman Powell (18 points). Mais Miami reste sans victoire en présaison (0-3).

Les Spurs joueront leur prochain match à domicile contre Utah, ce vendredi, pour confirmer leur montée en puissance… et permettre à Wemby de mieux maîtriser son ballon.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
