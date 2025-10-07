Recherche
NBA

Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs

NBA - Pour son premier match de présaison NBA avec San Antonio, Victor Wembanyama a livré une prestation complète face aux Guangzhou Loong-Lions, flirtant avec le triple-double en seulement 16 minutes de jeu.
00h00
Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs

Victor Wembanyama a été très complet ce lundi avec les Spurs

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a retrouvé les parquets ce lundi 6 octobre pour son premier match de présaison NBA avec les San Antonio Spurs. Opposé à la modeste équipe chinoise des Guangzhou Loong-Lions, le Français a rappelé à tout le monde pourquoi il était déjà considéré comme l’un des visages de la ligue.

En 16 minutes, le numéro 1 de la Draft 2023 a cumulé 9 points, 10 rebonds, 7 passes et 3 contres, frôlant un triple-double express malgré ses six pertes de balle.

Un retour tout en maîtrise après huit mois d’absence

Huit mois après son dernier match, Victor Wembanyama a fait son retour sous le maillot des Spurs dans une ambiance détendue mais attendue. Face aux Chinois de Guangzhou, renforcés par d’anciens joueurs NBA comme Victor Oladipo pour l’occasion, la jeune star a montré qu’il n’avait rien perdu de son sens du jeu ni de sa polyvalence. Très actif dès les premières minutes, il a rapidement empilé les rebonds et les passes, se montrant à l’aise dans un rôle plus créateur qu’à l’accoutumée.

« Nous n’avons pas encore l’intensité des matchs à enjeux élevés, mais oui, ça fait du bien. J’ai l’impression d’être à ma place », a-t-il confié après la rencontre, dans des propos retranscris par Eurosport.

Le Français a également pu tester sa nouvelle complicité avec Luke Kornet (2,18 m, 30 ans), arrivé cet été à San Antonio. Ensemble, les deux intérieurs ont multiplié les combinaisons sur pick and roll, souvent conclues par un dunk ou une passe lobée.

Une complicité prometteuse avec Luke Kornet

« Luke est un excellent contreur, et il est également très bon pour poser des écrans sur pick and roll. J’ai hâte de passer de nombreuses minutes sur le parquet avec lui », a expliqué Wembanyama après la victoire, relaye L’Équipe.

Les deux géants — 2,24 m pour le Français, 2,16 m pour l’Américain — ont déjà montré des automatismes intéressants, annonçant un duo intimidant des deux côtés du terrain. Reste à connaître l’efficacité réelle à haute intensité des pick and rolls entre les deux intérieurs, Wemby ayant toutefois perdu 6 ballons, à l’image de l’action suivante :

Sur le plan collectif, les Spurs n’ont pas tremblé, s’imposant largement 119 à 88. Julian Champagnie, Luke Kornet et Keldon Johnson ont terminé meilleurs marqueurs de la soirée avec 16 points chacun.

Après cette première convaincante, le staff texan a choisi de limiter le temps de jeu de son prodige, qui a conclu la soirée… par une séance de musculation. Wembanyama et les Spurs poursuivront leur préparation dans la nuit de mercredi à jeudi à Miami, avant le début de la saison régulière face à Dallas le 22 octobre.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
flavor_flav
bon, faudra attendre des oppositions plus fortes mais Wemby a l'air en forme, plus physique et surtout affamé de basket
