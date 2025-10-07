Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a retrouvé les parquets ce lundi 6 octobre pour son premier match de présaison NBA avec les San Antonio Spurs. Opposé à la modeste équipe chinoise des Guangzhou Loong-Lions, le Français a rappelé à tout le monde pourquoi il était déjà considéré comme l’un des visages de la ligue.

En 16 minutes, le numéro 1 de la Draft 2023 a cumulé 9 points, 10 rebonds, 7 passes et 3 contres, frôlant un triple-double express malgré ses six pertes de balle.

Un retour tout en maîtrise après huit mois d’absence

Huit mois après son dernier match, Victor Wembanyama a fait son retour sous le maillot des Spurs dans une ambiance détendue mais attendue. Face aux Chinois de Guangzhou, renforcés par d’anciens joueurs NBA comme Victor Oladipo pour l’occasion, la jeune star a montré qu’il n’avait rien perdu de son sens du jeu ni de sa polyvalence. Très actif dès les premières minutes, il a rapidement empilé les rebonds et les passes, se montrant à l’aise dans un rôle plus créateur qu’à l’accoutumée.

« Nous n’avons pas encore l’intensité des matchs à enjeux élevés, mais oui, ça fait du bien. J’ai l’impression d’être à ma place », a-t-il confié après la rencontre, dans des propos retranscris par Eurosport.

Le Français a également pu tester sa nouvelle complicité avec Luke Kornet (2,18 m, 30 ans), arrivé cet été à San Antonio. Ensemble, les deux intérieurs ont multiplié les combinaisons sur pick and roll, souvent conclues par un dunk ou une passe lobée.

Luke Kornet in 13 minutes: • 16 PTS (!!!), 4 REB, 6/6 FG pic.twitter.com/xVwjNATvcx — Bala (@BalaPattySZN) October 7, 2025

Une complicité prometteuse avec Luke Kornet

« Luke est un excellent contreur, et il est également très bon pour poser des écrans sur pick and roll. J’ai hâte de passer de nombreuses minutes sur le parquet avec lui », a expliqué Wembanyama après la victoire, relaye L’Équipe.

Les deux géants — 2,24 m pour le Français, 2,16 m pour l’Américain — ont déjà montré des automatismes intéressants, annonçant un duo intimidant des deux côtés du terrain. Reste à connaître l’efficacité réelle à haute intensité des pick and rolls entre les deux intérieurs, Wemby ayant toutefois perdu 6 ballons, à l’image de l’action suivante :

Officially submitting this as one of my most intriguing plays of the season: A Victor Wembanyama-Luke Kornet pick-and-roll pic.twitter.com/uiNEgKEHLH — Esfandiar Baraheni (@JustEsBaraheni) October 7, 2025

Sur le plan collectif, les Spurs n’ont pas tremblé, s’imposant largement 119 à 88. Julian Champagnie, Luke Kornet et Keldon Johnson ont terminé meilleurs marqueurs de la soirée avec 16 points chacun.

Après cette première convaincante, le staff texan a choisi de limiter le temps de jeu de son prodige, qui a conclu la soirée… par une séance de musculation. Wembanyama et les Spurs poursuivront leur préparation dans la nuit de mercredi à jeudi à Miami, avant le début de la saison régulière face à Dallas le 22 octobre.