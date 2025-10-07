Recherche
NBA

Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg

NBA - Auteur d’un match complet malgré une adresse défaillante, Ousmane Dieng a compilé 12 points, 7 rebonds et 6 passes lors de la défaite du Thunder d’Oklahoma City face à Dallas et son rookie star Cooper Flagg, impressionnant pour sa première sortie en NBA.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg

Ousmane Dieng était encore titulaire contre Dallas et Cooper Flagg

Crédit photo : © Jerome Miron-Imagn Images

Privé de la majorité de ses titulaires, Oklahoma City s’est incliné 106 à 89 à Fort Worth face aux Dallas Mavericks pour son deuxième match de présaison. Mené de 32 points, le Thunder est revenu à -6 à quatre minutes de la fin avant de céder dans le money time. « C’est un match de 48 minutes et nous les avons jouées à fond », a salué le coach Mark Daigneault, satisfait de l’attitude de ses jeunes joueurs.

Sans 12 éléments de l’effectif (dont le MVP Shai Gilgeous-Alexander), Ousmane Dieng a eu l’occasion de s’exprimer longuement. En 35 minutes, le Lot-et-Garonnais a montré de belles choses dans la création (6 passes décisives) et au rebond (7 prises), malgré un manque d’efficacité au tir (4/14, dont 1/7 à 3-points) et 3 balles perdues. À 22 ans, le natif de Villeneuve-sur-Lot continue d’apprendre son rôle au sein du collectif d’OKC, où il va entamer une quatrième saison.

Cooper Flagg, premières étincelles sous le maillot des Mavericks

Pour son tout premier match de présaison NBA, Cooper Flagg n’a pas déçu. Choisi en n°1 de la Draft 2025, l’ancien ailier de Duke a livré une prestation très prometteuse, confirmant le buzz autour de lui. Sa polyvalence offensive, son sens du jeu et son activité défensive ont enthousiasmé le public texan.

Les Mavericks, bien en place collectivement, ont profité des absences adverses pour imposer leur rythme dès le premier quart-temps. Flagg a parfaitement trouvé sa place dans le système, déjà salué pour sa lecture du jeu et sa maturité inhabituelle pour un rookie.

Dieng en quête de constance avant la saison NBA

Cette défaite porte le bilan du Thunder à 1 victoire pour 1 défaite dans cette présaison. Si le staff retient surtout la combativité de son groupe, Ousmane Dieng doit désormais trouver davantage d’efficacité dans ses tirs extérieurs, un aspect clé pour s’installer durablement dans la rotation du champion en titre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
