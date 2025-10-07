Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg

Privé de la majorité de ses titulaires, Oklahoma City s’est incliné 106 à 89 à Fort Worth face aux Dallas Mavericks pour son deuxième match de présaison. Mené de 32 points, le Thunder est revenu à -6 à quatre minutes de la fin avant de céder dans le money time. « C’est un match de 48 minutes et nous les avons jouées à fond », a salué le coach Mark Daigneault, satisfait de l’attitude de ses jeunes joueurs.

Sans 12 éléments de l’effectif (dont le MVP Shai Gilgeous-Alexander), Ousmane Dieng a eu l’occasion de s’exprimer longuement. En 35 minutes, le Lot-et-Garonnais a montré de belles choses dans la création (6 passes décisives) et au rebond (7 prises), malgré un manque d’efficacité au tir (4/14, dont 1/7 à 3-points) et 3 balles perdues. À 22 ans, le natif de Villeneuve-sur-Lot continue d’apprendre son rôle au sein du collectif d’OKC, où il va entamer une quatrième saison.

Ousmane Dieng tonight : 35 MIN

12 PTS

7 REB

6 AST / 3 TOV

2 STL

4-14 FG

1-7 3P

3-5 FT

-5

L vs DAL (89-106) Will he have more playing time this season ? pic.twitter.com/o7lG6RLIyx — France Muse (@nbafrancemuse) October 7, 2025

Cooper Flagg, premières étincelles sous le maillot des Mavericks

Pour son tout premier match de présaison NBA, Cooper Flagg n’a pas déçu. Choisi en n°1 de la Draft 2025, l’ancien ailier de Duke a livré une prestation très prometteuse, confirmant le buzz autour de lui. Sa polyvalence offensive, son sens du jeu et son activité défensive ont enthousiasmé le public texan.

Les Mavericks, bien en place collectivement, ont profité des absences adverses pour imposer leur rythme dès le premier quart-temps. Flagg a parfaitement trouvé sa place dans le système, déjà salué pour sa lecture du jeu et sa maturité inhabituelle pour un rookie.

Cooper Flagg in his 1st half of preseason action: 10 PTS

6 REB

3 AST

1 BLK Flagg & the Mavs lead the Thunder at the break! pic.twitter.com/0PtuVEDyh0 — NBA (@NBA) October 7, 2025

Dieng en quête de constance avant la saison NBA

Cette défaite porte le bilan du Thunder à 1 victoire pour 1 défaite dans cette présaison. Si le staff retient surtout la combativité de son groupe, Ousmane Dieng doit désormais trouver davantage d’efficacité dans ses tirs extérieurs, un aspect clé pour s’installer durablement dans la rotation du champion en titre.