Betclic Élite

Un ex de l’Élan Béarnais partenaire d’entraînement du Limoges CSP

Betclic ELITE - Sans club depuis son départ de l'Élan Béarnais, le meneur Matthieu Missonnier a rejoint le rival historique, le Limoges CSP, comme partenaire d'entraînement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Matthieu Missonnier est à la recherche d’un nouveau contrat en LNB.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Dans la vague de départs de l’Élan Béarnais durant cette intersaison, figurait le nom de Matthieu Missonnier (1,88 m, 27 ans). Toujours sans club depuis son départ de Pau, le meneur a rejoint le Limoges CSP, rival historique de l’EBPLO, en tant que partenaire d’entraînement.

Matthieu Missonnier sort d’une saison de relance en ÉLITE 2 à l’Élan Béarnais. Sous les ordres de Mickaël Hay, il a disputé 29 matchs de championnat pour 4,9 points à 32% aux tirs et 3,8 passes décisives en 18 minutes de jeu en moyenne. Le meneur a ainsi retrouvé du temps de jeu après un exercice 2023-2024 difficile avec l’Élan Chalon. Revenu dans son club formateur lors de la promotion de ce dernier en Betclic ELITE, il n’a pas cependant pas pu s’exprimer avec la formation de sa ville de naissance (8 minutes de jeu en moyenne).

Comme l’été dernier, Matthieu Missonnier est donc en l’attente d’un nouveau contrat en LNB. L’année dernière, il avait dû patienter jusqu’à la fin octobre avant d’être signé par l’Élan Béarnais. En attendant, il va donc effectuer la préparation estivale avec le meilleur ennemi de son ancien club.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Matthieu Missonnier.jpg
Matthieu MISSONNIER
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 27 ans (10/10/1997)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
4,9
#209
REB
1,5
#227
PD
3,8
#26
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Limoges
Limoges
T-shirt offcourt

thetruth
Il a fait un camp avec Yacine Aouadi, les relations aident. Après, concernant la rivalité historique, la jeune génération ne sait même pas qu'elle existe.
Répondre
(0) J'aime
