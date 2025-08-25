Un ex de l’Élan Béarnais partenaire d’entraînement du Limoges CSP

Dans la vague de départs de l’Élan Béarnais durant cette intersaison, figurait le nom de Matthieu Missonnier (1,88 m, 27 ans). Toujours sans club depuis son départ de Pau, le meneur a rejoint le Limoges CSP, rival historique de l’EBPLO, en tant que partenaire d’entraînement.

Bienvenue à Matthieu Missonnier, qui rejoint le Limoges CSP comme partenaire d’entrainement 🤝💚 pic.twitter.com/GSlt459GTE — Limoges CSP (@limogescsp) August 25, 2025

Matthieu Missonnier sort d’une saison de relance en ÉLITE 2 à l’Élan Béarnais. Sous les ordres de Mickaël Hay, il a disputé 29 matchs de championnat pour 4,9 points à 32% aux tirs et 3,8 passes décisives en 18 minutes de jeu en moyenne. Le meneur a ainsi retrouvé du temps de jeu après un exercice 2023-2024 difficile avec l’Élan Chalon. Revenu dans son club formateur lors de la promotion de ce dernier en Betclic ELITE, il n’a pas cependant pas pu s’exprimer avec la formation de sa ville de naissance (8 minutes de jeu en moyenne).

Comme l’été dernier, Matthieu Missonnier est donc en l’attente d’un nouveau contrat en LNB. L’année dernière, il avait dû patienter jusqu’à la fin octobre avant d’être signé par l’Élan Béarnais. En attendant, il va donc effectuer la préparation estivale avec le meilleur ennemi de son ancien club.