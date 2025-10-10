Les promues toulousaines font bonne impression mais s’inclinent chez l’ASVEL
LBWL - L'ASVEL féminin a décroché son premier succès de la saison, non sans mal, face au Toulouse Métropole Basket (score final 76-72). Après avoir battu La Roche Vendée lors de la première journée, les promues montrent qu'elles ne sont pas montées en première division pour faire figuration.
La néo-capitaine de l’ASVEL Dayshanette Harris élue Lionne du match avec 19 points
Crédit photo : LDLC Asvel Féminin
Plus d’informations à suivre…
