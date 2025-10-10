Recherche
ELITE 2

Champagne Basket met fin à la série d’invincibilité de l’Élan Béarnais

ÉLITE 2 - Porté par un excellent Guillaume Grotzinger (25 points à 8/13 aux tirs, 2 rebonds et 5 passes décisives), Champagne Basket a mis fin à la série d'invincibilité de l’Élan Béarnais en championnat ce vendredi soir (92-88).
|
00h00
Guillaume Grotzinger a brillé face à Pau ce vendredi soir.

Crédit photo : Teddy Picaudé / Champagne Basket

Trois jours après son élimination au 2e tour de la Coupe de France contre Boulazac, l’Élan Béarnais était de retour aux affaires en championnat ÉLITE 2 ce vendredi soir. En tête pendant les dix premières minutes, l’équipe de Mickaël Hay a ensuite subi les assauts répétés des champenois sans jamais parvenir à les arrêter. L’EBPLO concède ainsi face à Châlons-Reims sa première défaite de la saison (92-88) et n’est plus invaincu en championnat.

Le festival Grotzinger guide Champagne Basket malgré le duo Clark-Wibaut

Après une entame de match poussive et un 12-3 encaissé d’entrée, les Béarnais ont réussi à prendre les commandes d’un petit point dans ce premier quart-temps (18-19). Malgré l’omniprésence de Marvin Clark Jr. (19 points à 8/12 aux tirs et 2 passes décisives), l’EBPLO a beaucoup souffert dans ce deuxième quart-temps, subissant les foudres champenoises, notamment à longue distance.

Apathiques en défense en première mi-temps et repoussés à dix longueurs à l’issue des vingt premières minutes (46-36), les hommes de Mickaël Hay sont revenus sur le parquet avec une intensité défensive bien meilleure, symbole d’un début de saison réussi sur le plan comptable. Ainsi, sous l’impulsion d’un François Wibaut intenable (22 points à 8/11 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives), les Palois se sont totalement relancés dans cette partie, recollant à 4 petits points des champenois (58-54, 28′). Poussé dans ses retranchements et bien aidé par l’activité impressionnante de Guillaume Grotzinger (25 points à 8/13 aux tirs, 2 rebonds et 5 passes décisives), Champagne Basket a remis un coup d’accélérateur en toute fin de troisième quart-temps pour prendre de nouveau ses distances (67-58, 30′).

Une première défaite rageante pour Pau

Dans un dernier quart-temps sous haute tension, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a pu se reposer sur l’efficacité redoutable de Bryce Nze (10 points à 5/10 aux tirs et 10 rebonds) pour rester au contact. En tête pendant 30 minutes, Champagne Basket n’a pas flanché et s’offre un précieux succès à domicile face au leader qui n’est plus invaincu en championnat ce vendredi soir. Tout comme Guillaume Grotzinger, Steven Verplancken (19 points à 6/9 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes décisives) s’est lui montré déterminant dans la victoire de son équipe.

Un deuxième revers consécutif pour des Palois qui chutent à l’extérieur après leur déconvenue face à Boulazac en Coupe de France quelques jours auparavant.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
