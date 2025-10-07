Boulazac stoppe la belle serie de l’Élan Béarnais en Coupe de France

Le début de saison de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez est remarquable. Invaincue en championnat après 4 journées, avec des performances impressionnantes, l’équipe de Mickaël Hay retrouvait un bastion historique à l’occasion de ce 32e de finale de Coupe de France : Boulazac. Un duel du Sud-Oues. Mais dominé tout le match, l’aventure de l’EBPLO en Coupe de France s’arrête après s’être incliné à domicile (83-88).

L’Élan Béarnais de retour sur terre

Le temps d’une soirée, l’Élan Béarnais faisait son retour dans la salle mythique Pierre Seillant à Orthez pour y défier le Boulazac Basket Dordogne, fraîchement promu en Betclic ÉLITE. Dans ce 32e de finale de Coupe de France et avant même le coup d’envoi, les Béarnais ont débuté cette rencontre avec une avance non négligeable de 7 points. Due à l’écart de division entre les deux équipes. Cette avance a vite été comblée par des Périgourdins très efficaces sous le cercle. Bousculés pendant vingt minutes, les joueurs de Mickaël Hay ont subi l’impact physique imposé par le BBD. On le voit notamment aux 10 points et 7 rebonds d’Ousmane Krubally, ou aux 9 points, 5 rebonds et 1 contre d’Essome Miyem. Sans jamais vraiment être distancé, l’Élan Béarnais a rejoint les vestiaires avec neuf longueurs de retard (40-49, 20′).

Boulazac fait respecter la hiérarchie

Au retour des vestiaires, les hommes d’Alexandre Ménard ont conservé l’avantage grâce notamment à une réussite insolente derrière l’arc. Auteur d’un superbe début de saison, Angelo Warner a continué sur sa lancée avec 23 points à 4/7 à 3-points. Même nombre de tirs primés pour le revenant Amit Ebo (12 points à 4/5), dont la légère blessure ces derniers jours n’aura pas gêné. Bien que combatifs, les Palois ne sont jamais parvenus à refaire leur retard dans cette rencontre. Une première défaite logique face à une redoutable équipe périgourdine. Revenus à deux points du BBD en toute fin de match, les Palois n’ont jamais réussi à inverser la tendance et ont fini par s’incliner. L’écart final de 5 points est même l’un des plus faibles obtenus pendant toute la seconde période.

Si l’aventure Coupe de France touche à sa fin pour l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, le club, toujours invaincu en ÉLITE 2, tentera de rebondir dès le prochain match contre Champagne Basket. Il pourra se concentrer sur une saison en championnat très bien engagée. Côté Boulazac, ce début de saison satisfaisant se confirme.