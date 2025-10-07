Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

Boulazac stoppe la belle serie de l’Élan Béarnais en Coupe de France

Coupe de France - Invaincu en ÉLITE 2 après quatre journées, l'Élan Béarnais s'est incliné ce mardi soir à Orthez en 32e de finale de Coupe de France face à Boulazac (83-88).
|
00h00
Résumé
Écouter
Boulazac stoppe la belle serie de l’Élan Béarnais en Coupe de France

Angelo Warner a encore fait péter les compteurs avec 23 points

Crédit photo : Julie Dumélié

Le début de saison de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez est remarquable. Invaincue en championnat après 4 journées, avec des performances impressionnantes, l’équipe de Mickaël Hay retrouvait un bastion historique à l’occasion de ce 32e de finale de Coupe de France : Boulazac. Un duel du Sud-Oues. Mais dominé tout le match, l’aventure de l’EBPLO en Coupe de France s’arrête après s’être incliné à domicile (83-88).

– 2e tour

L’Élan Béarnais de retour sur terre

Le temps d’une soirée, l’Élan Béarnais faisait son retour dans la salle mythique Pierre Seillant à Orthez pour y défier le Boulazac Basket Dordogne, fraîchement promu en Betclic ÉLITE. Dans ce 32e de finale de Coupe de France et avant même le coup d’envoi, les Béarnais ont débuté cette rencontre avec une avance non négligeable de 7 points. Due à l’écart de division entre les deux équipes. Cette avance a vite été comblée par des Périgourdins très efficaces sous le cercle. Bousculés pendant vingt minutes, les joueurs de Mickaël Hay ont subi l’impact physique imposé par le BBD. On le voit notamment aux 10 points et 7 rebonds d’Ousmane Krubally, ou aux 9 points, 5 rebonds et 1 contre d’Essome Miyem. Sans jamais vraiment être distancé, l’Élan Béarnais a rejoint les vestiaires avec neuf longueurs de retard (40-49, 20′).

LIRE AUSSI

Boulazac fait respecter la hiérarchie

Au retour des vestiaires, les hommes d’Alexandre Ménard ont conservé l’avantage grâce notamment à une réussite insolente derrière l’arc. Auteur d’un superbe début de saison, Angelo Warner a continué sur sa lancée avec 23 points à 4/7 à 3-points. Même nombre de tirs primés pour le revenant Amit Ebo (12 points à 4/5), dont la légère blessure ces derniers jours n’aura pas gêné. Bien que combatifs, les Palois ne sont jamais parvenus à refaire leur retard dans cette rencontre. Une première défaite logique face à une redoutable équipe périgourdine. Revenus à deux points du BBD en toute fin de match, les Palois n’ont jamais réussi à inverser la tendance et ont fini par s’incliner. L’écart final de 5 points est même l’un des plus faibles obtenus pendant toute la seconde période.

Angelo WARNER
Angelo WARNER
23
PTS
0
REB
2
PDE
Logo Coupe de France Masculine
PAU
83 88
BOU

Si l’aventure Coupe de France touche à sa fin pour l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, le club, toujours invaincu en ÉLITE 2, tentera de rebondir dès le prochain match contre Champagne Basket. Il pourra se concentrer sur une saison en championnat très bien engagée. Côté Boulazac, ce début de saison satisfaisant se confirme.

LIRE AUSSI

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Boulazac
Boulazac
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Coupe de France Masculine
00h00Tours enfonce encore un peu plus Évreux, La Rochelle et Antibes confirment leur bon début de saison
Coupe de France Masculine
00h00Boulazac stoppe la belle serie de l’Élan Béarnais en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Cinq clubs de l’élite passent en 16e de finale : Gravelines et Nancy tombent, Limoges piégé
Basketball Champions League
00h00Cholet prend l’eau chez la Joventut Badalone de Ricky Rubio en ouverture de la BCL
NM2
00h00Les JSA Bordeaux condamnent des cris racistes lors de leur dernier match, une plainte déposée
Le coach de Quimper Thibault Wolicki attend plus de ses cadres
ELITE 2
00h00Quimper : L’entraîneur Thibault Wolicki attend un réveil de Jamar Abrams et Will Butler
Coupe de France Masculine
00h00Amit Ebo déjà de retour en Coupe de France, pour un test contre l’Élan Béarnais
Betclic ELITE
00h00T.J. Campbell (Cholet) sur la fin ? « Je prendrai la décision [sur ma retraite] à la fin de la saison »
La salle Pierre-Seillant d’Orthez va retrouver un match officiel de l'Elan béarnais ce mardi 7 octobre
Coupe de France Masculine
00h00L’Élan Béarnais retrouve son chef lieu passé d’Orthez ce mardi en Coupe de France
Les fans de l'Etoile Rouge de Belgrade promettent de mettre le feu contre le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h005 bonnes raisons de participer au voyage BeBasket x Hardwork Trip à Belgrade
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher en rodage pour sa première avec Atlanta
Nikola Topic a du être opéré au niveau des testicules
NBA
00h00Opéré des testicules, Nikola Topic va manquer 4 à 6 semaines de compétition
NBA
00h00539 jours plus tard, Olivier Sarr rejoue enfin : le pivot français relance sa carrière avec Toronto
NBA
00h00Victor Wembanyama frôle le triple-double pour sa reprise avec les Spurs
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
1 / 0