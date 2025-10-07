Recherche
Coupe de France masculine

Tours enfonce encore un peu plus Évreux, La Rochelle et Antibes confirment leur bon début de saison

Coupe de France masculine - Cette soirée de Coupe de France a aussi donné son verdict concernant les clubs d'ÉLITE 2 et de NM1. Ils sont respectivement six et deux à passer en 16e de finale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Keziah Forest-Lô, Jordan Barham et les Tourangeaux ont sorti Evreux de la Coupe de France

Crédit photo : Tours Métropole Basket, via Instagram

Au-delà de la superbe performance de Saint-Chamond contre Limoges, ils sont cinq autres clubs d’ÉLITE 2 à s’être qualifiés pour les 16e de finale de cette Coupe de France. La logique est respectée du côté de Hyères-Toulon, qui a facilement dominé Lyon SO, pensionnaire de NM1, malgré les septs points d’handicap (84-68). La recrue arrivant de Providence en NCAA – sa fac porte bien son nom – Joseph Bensley a fait forte impression en marquant 26 points à 10/12 aux tirs, en plus de 8 passes décisives. Ce qui lui donne une évaluation globale de 34 en 24 minutes. Derrière son 6/6 à 3-points, le HTV a tiré à 13/24 de loin, bien loin du 6/21 lyonnais. Logique aussi respectée pour Blois, un des cadors de la deuxième division, qui s’est facilement défait de Fougères, 70-92.

En revanche, le gros résultat de la soirée des divisions inférieures revient à Tours. Troisièmes de NM1, les Tourangeaux – qui avaient déjà atteint les huitièmes de la Coupe de France l’année dernière – sont venus à bout de l’ALM Évreux, 18e d’ÉLITE 2. Et avec la manière : 71-98 à l’extérieur, soit 20 points d’écart sans compter le handicap. Une performance qui met en lumière les dynamiques des deux équipes. Évreux est en pleine crise de confiance, en ayant perdu 3 de ses 4 premiers matchs d’ÉLITE 2, et en l’ayant emporté de justesse de 2 petits points face à Chartres au premier tour de cette Coupe de France. Le 20 points et 15 rebonds de leur jeune pivot Yvan Ouedraogo (vice-champion du monde U19 avec Wembanyama et Strazel en 2021) n’a pas suffi.

Plus d’infos à suivre…

Coupe de France Masculine – 2e tour
07/10/2025
FOU Pays de Fougères
70 92
BLO Blois
LEP Le Portel
77 71
BCM Gravelines
SCA SCABB
82 80
CSP Limoges
PAU Pau-Lacq-Orthez
83 88
BOU Boulazac
ANT Antibes
84 81
AIX Aix-Maurienne
POI Poissy
70 100
JSF Nanterre
HTV Hyères-Toulon
84 68
LYO LyonSO
EVR Evreux
71 98
TOU Tours
TAR Tarbes-Lourdes
81 72
SAB Sables Vendée Basket
SQB Saint-Quentin
102 72
NAN Nancy
DEN Denain
91 92
MUL Mulhouse Mustangs
CHA Champagne Basket
75 77
SIG Strasbourg
STB Le Havre
72 64
LOO Loon Plage
NAN Nantes
89 87
QUI Quimper
CHA Challans
ROC La Rochelle
08/10/2025
MET Metz
ORC Orchies
