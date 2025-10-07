Tours enfonce encore un peu plus Évreux, La Rochelle et Antibes confirment leur bon début de saison

Au-delà de la superbe performance de Saint-Chamond contre Limoges, ils sont cinq autres clubs d’ÉLITE 2 à s’être qualifiés pour les 16e de finale de cette Coupe de France. La logique est respectée du côté de Hyères-Toulon, qui a facilement dominé Lyon SO, pensionnaire de NM1, malgré les septs points d’handicap (84-68). La recrue arrivant de Providence en NCAA – sa fac porte bien son nom – Joseph Bensley a fait forte impression en marquant 26 points à 10/12 aux tirs, en plus de 8 passes décisives. Ce qui lui donne une évaluation globale de 34 en 24 minutes. Derrière son 6/6 à 3-points, le HTV a tiré à 13/24 de loin, bien loin du 6/21 lyonnais. Logique aussi respectée pour Blois, un des cadors de la deuxième division, qui s’est facilement défait de Fougères, 70-92.

En revanche, le gros résultat de la soirée des divisions inférieures revient à Tours. Troisièmes de NM1, les Tourangeaux – qui avaient déjà atteint les huitièmes de la Coupe de France l’année dernière – sont venus à bout de l’ALM Évreux, 18e d’ÉLITE 2. Et avec la manière : 71-98 à l’extérieur, soit 20 points d’écart sans compter le handicap. Une performance qui met en lumière les dynamiques des deux équipes. Évreux est en pleine crise de confiance, en ayant perdu 3 de ses 4 premiers matchs d’ÉLITE 2, et en l’ayant emporté de justesse de 2 petits points face à Chartres au premier tour de cette Coupe de France. Le 20 points et 15 rebonds de leur jeune pivot Yvan Ouedraogo (vice-champion du monde U19 avec Wembanyama et Strazel en 2021) n’a pas suffi.

Plus d’infos à suivre…