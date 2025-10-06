Recherche
NBA

Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026

NBA - Les Philadelphia 76ers ont officiellement révélé leurs nouveaux maillots rétro inspirés de l'époque d'Allen Iverson. Ces uniformes throwback feront leurs débuts le 8 novembre prochain lors de la saison NBA 2025-2026.
00h00
Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l'ère Allen Iverson pour 2025-2026

Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers

Crédit photo : Philadelphie Sixers

Après une saison 2024-2025 décevante, les Philadelphia 76ers misent sur la nostalgie pour retrouver des ondes positives. La franchise a dévoilé mardi ses nouveaux maillots throwback de l’ère Allen Iverson, qui feront leur première apparition officielle lors d’un match le 8 novembre prochain.

Un hommage au 25e anniversaire des Finales NBA 2001

Ces nouveaux maillots rétro s’inscrivent dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de la dernière apparition des 76ers en Finales NBA. Iverson avait mené l’équipe 2000-2001 à son premier titre de division en 11 ans et aux Finales pour la première fois en 18 ans. « The Answer » avait remporté le trophée de MVP après avoir dominé la ligue au scoring avec 31,1 points par match.

C’est durant ces Finales, lors du Game 1 contre les Los Angeles Lakers, qu’Iverson avait offert l’un des moments les plus iconiques de l’histoire de la franchise. Il avait réalisé un crossover légendaire qui avait envoyé Tyronn Lue au sol, avant de l’enjamber. Iverson avait inscrit 48 points dans la victoire 107-101 en prolongation de Philadelphie lors de ce match mémorable.

En plus des maillots, les 76ers utiliseront un parquet personnalisé de l’ère Iverson pour 14 matchs durant la saison 2025-2026. Ce design throwback, qui comprend le logo rétro au centre du terrain et sur les deux lignes de fond, fera ses débuts lors du match du 8 novembre contre les Toronto Raptors.

Un pari sur la nostalgie pour relancer la franchise

Les 76ers avaient initialement introduit ce look de l’ère Iverson avant la saison 1997-1998, ajoutant les uniformes noirs à leur rotation. Ils avaient conservé ce design pendant 12 ans avant d’adopter leurs maillots actuels blancs et bleus avec des alternates rouges.

Les attentes pour les 76ers 2025-2026 restent difficiles à cerner. L’équipe dispose d’un talent de haut niveau avec Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey quand tout le monde est en bonne santé, mais ce trio n’a joué que 15 matchs ensemble la saison passée. Après une campagne décevante de 24 victoires pour 58 défaites, la franchise espère que le retour en forme d’Embiid et George, accompagné de campagnes saines de jeunes stars comme Maxey, permettra à l’équipe de retrouver la compétition pour les playoffs au printemps prochain.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
