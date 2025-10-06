Cornelie, Kamagate, Dessert, Cordinier, Besson, Cazalon : les Français à la fête en Turquie !

Alors qu’elle doit se terminer ce lundi par un duel entre le Fenerbahçe et Petkimspor, sans joueur français sur les lattes de l’Ülker Sports Arena, la deuxième journée du championnat turc a souri aux tricolores.

Cornelie et Kamagate en double-double

Déjà, dès sa deuxième apparition avec l’Esenler Erokspor, Petr Cornelie a réalisé ce qu’il n’avait pu faire qu’une seule fois la saison dernière à Monaco : un double-double.

Si son nouveau club s’est incliné contre Trabzonspor à domicile (67-72), lui a compilé 11 points à 3/8, 10 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre en 22 minutes.

Un double-double, c’est aussi le tarif pour Ismael Kamagate, avec la victoire au bout de son côté (99-86 à Mersin). Muet en ouverture contre Ankara, le pivot du Besiktas Istanbul s’est parfaitement rattrapé avec 14 points à 5/8, 11 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 24 minutes.

Dessert responsabilisé en championnat

Pas de double-double en revanche pour Brice Dessert, mais une nouvelle belle performance en BSL, qui risque d’être son gagne-pain quotidien après une semaine à 0 minute en EuroLeague.

Lancé dans le cinq de départ dans la salle de Bursaspor (victoire 93-73), l’ancien strasbourgeois a été offensivement parfait (13 points à 100% en 21 minutes), même si l’Anadolu Efes pourrait attendre plus de présence sous les cercles de la part de son géant (1 rebond seulement).

À ses côtés, si Rodrigue Beaubois ternit un peu le tableau des performances individuelles (0 point à 0/1, 1 passe décisive et 1 interception en 13 minutes), Isaïa Cordinier confirme son bon début de saison (12 points à 5/9, 2 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en 23 minutes).

Cazalon réussit ses débuts

Certes battus, Hugo Besson et Malcolm Cazalon avaient eux aussi participé au festival. Dans une courte défaite à Galatasaray (91-93), l’ arrière de Tofas Bursa a compilé 16 points à 4/7, 3 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 27 minutes. Son meilleur match depuis le début de saison.

Enfin, déjà auteur d’un bon premier match avec Merkezefendi (15 points, 6 rebonds et 4 passes décisives), l’ailier roannais a confirmé, malgré la défaite à Izmir (69-76), en étant de nouveau particulièrement complet (12 points à 5/11, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 28 minutes).