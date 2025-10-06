Recherche
À l’étranger

Cornelie, Kamagate, Dessert, Cordinier, Besson, Cazalon : les Français à la fête en Turquie !

La deuxième journée de BSL, le championnat turc, a été marquée ce week-end par les belles performances de nombreux joueurs français.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cornelie, Kamagate, Dessert, Cordinier, Besson, Cazalon : les Français à la fête en Turquie !

Isaïa Cordinier et les Français de BSL ont brillé ce week-end

Crédit photo : Anadolu Efes SK

Alors qu’elle doit se terminer ce lundi par un duel entre le Fenerbahçe et Petkimspor, sans joueur français sur les lattes de l’Ülker Sports Arena, la deuxième journée du championnat turc a souri aux tricolores.

Cornelie et Kamagate en double-double

Déjà, dès sa deuxième apparition avec l’Esenler Erokspor, Petr Cornelie a réalisé ce qu’il n’avait pu faire qu’une seule fois la saison dernière à Monaco : un double-double.

Si son nouveau club s’est incliné contre Trabzonspor à domicile (67-72), lui a compilé 11 points à 3/8, 10 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre en 22 minutes.

Petr CORNELIE
Petr CORNELIE
11
PTS
10
REB
1
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
Ero
67 72
TRA

Un double-double, c’est aussi le tarif pour Ismael Kamagate, avec la victoire au bout de son côté (99-86 à Mersin). Muet en ouverture contre Ankara, le pivot du Besiktas Istanbul s’est parfaitement rattrapé avec 14 points à 5/8, 11 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 24 minutes.

Ismael KAMAGATE
Ismael KAMAGATE
14
PTS
11
REB
0
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
MER
86 99
BES

Dessert responsabilisé en championnat 

Pas de double-double en revanche pour Brice Dessert, mais une nouvelle belle performance en BSL, qui risque d’être son gagne-pain quotidien après une semaine à 0 minute en EuroLeague.

Lancé dans le cinq de départ dans la salle de Bursaspor (victoire 93-73), l’ancien strasbourgeois a été offensivement parfait (13 points à 100% en 21 minutes), même si l’Anadolu Efes pourrait attendre plus de présence sous les cercles de la part de son géant (1 rebond seulement).

Brice DESSERT
Brice DESSERT
13
PTS
1
REB
1
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
BUR
73 93
EFE

À ses côtés, si Rodrigue Beaubois ternit un peu le tableau des performances individuelles (0 point à 0/1, 1 passe décisive et 1 interception en 13 minutes), Isaïa Cordinier confirme son bon début de saison (12 points à 5/9, 2 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en 23 minutes).

Isaïa CORDINIER
Isaïa CORDINIER
12
PTS
2
REB
4
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
BUR
73 93
EFE

Cazalon réussit ses débuts

Certes battus, Hugo Besson et Malcolm Cazalon avaient eux aussi participé au festival. Dans une courte défaite à Galatasaray (91-93), l’ arrière de Tofas Bursa a compilé 16 points à 4/7, 3 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 27 minutes. Son meilleur match depuis le début de saison.

Hugo BESSON
Hugo BESSON
16
PTS
3
REB
3
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
GAL
93 91
BUR

Enfin, déjà auteur d’un bon premier match avec Merkezefendi (15 points, 6 rebonds et 4 passes décisives), l’ailier roannais a confirmé, malgré la défaite à Izmir (69-76), en étant de nouveau particulièrement complet (12 points à 5/11, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 28 minutes).

Malcolm CAZALON
Malcolm CAZALON
12
PTS
7
REB
4
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
KAR
76 69
MER
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Turquie
Turquie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

