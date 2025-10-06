Neal Sako se montre enfin avec Valence dans la victoire face au FC Barcelone

Après deux prestations sans éclat en EuroLeague, Neal Sako (2,10 m, 26 ans) a profité du duel face au FC Barcelone pour véritablement lancer sa saison avec Valence. En 18 minutes, l’intérieur français a livré une prestation solide (13 points à 5/6 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives) contribuant à la victoire des siens (93-81) pour la première journée de Liga Endesa. Une belle montée en puissance pour l’ancien joueur de l’ASVEL, au sein d’un collectif taronja impressionnant d’équilibre et d’intensité.

Valence réussit son premier match de Liga Endesa à la Roig Arena

Ce dimanche, les 14 818 spectateurs de la toute nouvelle Roig Arena ont assisté à une grande soirée de basket. Porté par un Darius Thompson magistral (16 points, 25 d’évaluation), Valence a dominé le FC Barcelone quasiment de bout en bout. L’équipe de Pedro Martínez a pu compter sur la profondeur de son effectif : tous les joueurs entrés en jeu ont marqué, à l’image du surprenant Nate Reuvers (11 points) et du meneur Omari Moore (9 points).

Le Barça, privé de Nico Laprovittola, n’a jamais trouvé le bon rythme. Malgré les efforts de Will Clyburn (16 points) et Joel Parra (12), les Catalans ont été débordés par l’énergie valencienne. Le public a explosé lorsque Brancou Badio, annoncé incertain, a enchaîné un tir à 3-points et un contre spectaculaire sur Khalifa Diop.

Neal Sako, un rôle grandissant à l’intérieur

Utilisé avec parcimonie lors des deux matchs d’EuroLeague cette semaine (0 point contre l’ASVEL, 2 points contre la Virtus Bologne), Neal Sako a cette fois pleinement saisi sa chance. Parfaitement servi par ses extérieurs, notamment par Sergio De Larrea, le pivot français a fait parler sa puissance et son efficacité (5/6 aux tirs). Son activité dans la raquette a permis à Valence de maintenir la pression sur les intérieurs barcelonais, à commencer par Jan Vesely et Willy Hernangómez, souvent dépassés. Youssoupha Fall n’a lui joué que 7 minutes, pour 3 points et 3 rebonds.

Cette performance arrive au bon moment pour Sako, qui découvre cette saison le championnat espagnol sous les couleurs du club valencien. Son apport pourrait rapidement devenir précieux dans la rotation intérieure.

@amunt_valencia_basket (@amunt_vbc) October 5, 2025

Valence démarre fort la saison 2025-2026

Après avoir remporté la Supercoupe d’Espagne, Valence confirme son excellent début de saison. La victoire contre Barcelone (93-81) prolonge une dynamique positive marquée par un collectif solide et une défense rigoureuse. La Roig Arena, inaugurée officiellement vendredi, n’aurait pu rêver meilleure première en Liga Endesa.

Le prochain rendez-vous pour Neal Sako et ses coéquipiers sera à l’extérieur, avec la volonté de poursuivre cette série et de s’affirmer comme l’un des prétendants au Top 4 du championnat espagnol.