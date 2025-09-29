Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Liga Endesa

Déjà un trophée pour Neal Sako avec Valence, un ancien strasbourgeois règne sur la finale

Attendu mercredi à l'Astroballe, Neal Sako s'est adjugé la Supercoupe d'Espagne avec Valence. Finaliste malheureux de la FIBA Europe Cup en 2023 avec Cholet, l'international français a remporté le premier trophée de sa carrière.
|
00h00
Résumé
Écouter
Déjà un trophée pour Neal Sako avec Valence, un ancien strasbourgeois règne sur la finale

Un premier trophée en pro pour Neal Sako !

Crédit photo : Valencia Basket Club

Mercredi, Neal Sako reviendra, déjà, à l’Astroballe, en ayant inscrit une première ligne à son palmarès. Sevré de trophées lors de ses premières saisons professionnelles entre les Metropolitans 92, Rueil, Champagne Basket, Cholet et l’ASVEL, l’international français a vécu des débuts en fanfare avec Valence, son nouveau club.

Si la ville de Valence n’a pas le cœur à la fête, de nouveau en alerte rouge pluies après des inondations meurtrières l’année dernière, son club de basket a créé la sensation en s’offrant la Supercoupe Endesa.

Sako était pourtant incertain

Les coéquipiers d’Ike Iroegbu, ancien joueur de… Pro B avec Rouen (19,6 points de moyenne en 2020/21), ont successivement battu l’hôte Malaga (93-87) puis l’ogre Real Madrid (98-94) pour décrocher la Supercoupe. La deuxième de l’histoire du VBC, après celle de 2017, où figurait déjà un autre Français, Antoine Diot.

Incertain pour la finale en raison d’une entorse de la cheville, Neal Sako a finalement tenu son rang, et a apporté 6 points à 100% (sauf aux lancers-francs, 2/7) et 3 rebonds en 14 minutes. Des statistiques dans la droite lignée de sa demi-finale : 5 points à 2/4 et 3 rebonds en 19 minutes.

Si le trophée de MVP est revenu au jeune Sergio De Larrea (19 ans), qui a joué un vilain tour à son ex-sélectionneur Sergio Scariolo avec 21 points en 19 minutes, c’est un autre ancien pensionnaire de LNB qui a joué le rôle de facteur X : Kameron Taylor, MVP de l’édition précédente, talent supérieur aperçu à la SIG Strasbourg en 2022, multi-titré ces dernières années avec Malaga, au sein de cette même salle Martin Carpena.

L’ex-alsacien a poursuivi sur la même lancée en assurant 17 points à 6/9, 3 rebonds et 4 passes décisives en finale. « Gagner ici, c’est encore mieux pour moi », a-t-il confié au micro de DAZN après coup. « C’était comme jouer à domicile pour moi ! »

Valence succède à Malaga, vainqueur de l’édition 2024 (photo : acb / Raisa Pozo)
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Neal Sako
Neal Sako
Suivre
SuperCopa
SuperCopa
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
WNBA
00h00L’odyssée de Monique Akoa-Makani continue : direction la finale WNBA, en tant que meneuse titulaire !
Liga Endesa
00h00Déjà un trophée pour Neal Sako avec Valence, un ancien strasbourgeois règne sur la finale
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
Avec 15 points à 5/9 de loin, Bastien Pinault a rempli son rôle de sniper face à Challans
ELITE 2
00h00Bastien Pinault éloigné des parquets pour plusieurs semaines
Frank Ntilikina à son arrivée à Athènes
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina a rejoint l’Olympiakos : « Je suis très heureux d’être ici et de commencer »
EuroLeague
00h00Mathias Lessort réagit à l’arrivée de Frank Ntilikina à l’Olympiakos et lance les hostilités avec le rival
Betclic Élite
00h00L’ASVEL cartonne à domicile face à des Nancéiens diminués par les blessures
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
Betclic ELITE
00h00Sans Mike James ni Kevarrius Hayes, une AS Monaco diesel s’impose sur le parquet du Portel
Betclic ELITE
00h00Enzo Goudou-Sinha et Mohammad Amini absents avec Nancy face à l’ASVEL
1 / 0
Livenews NBA
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
1 / 0