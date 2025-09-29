Déjà un trophée pour Neal Sako avec Valence, un ancien strasbourgeois règne sur la finale

Mercredi, Neal Sako reviendra, déjà, à l’Astroballe, en ayant inscrit une première ligne à son palmarès. Sevré de trophées lors de ses premières saisons professionnelles entre les Metropolitans 92, Rueil, Champagne Basket, Cholet et l’ASVEL, l’international français a vécu des débuts en fanfare avec Valence, son nouveau club.

Si la ville de Valence n’a pas le cœur à la fête, de nouveau en alerte rouge pluies après des inondations meurtrières l’année dernière, son club de basket a créé la sensation en s’offrant la Supercoupe Endesa.

Sako était pourtant incertain

Les coéquipiers d’Ike Iroegbu, ancien joueur de… Pro B avec Rouen (19,6 points de moyenne en 2020/21), ont successivement battu l’hôte Malaga (93-87) puis l’ogre Real Madrid (98-94) pour décrocher la Supercoupe. La deuxième de l’histoire du VBC, après celle de 2017, où figurait déjà un autre Français, Antoine Diot.

Incertain pour la finale en raison d’une entorse de la cheville, Neal Sako a finalement tenu son rang, et a apporté 6 points à 100% (sauf aux lancers-francs, 2/7) et 3 rebonds en 14 minutes. Des statistiques dans la droite lignée de sa demi-finale : 5 points à 2/4 et 3 rebonds en 19 minutes.

Si le trophée de MVP est revenu au jeune Sergio De Larrea (19 ans), qui a joué un vilain tour à son ex-sélectionneur Sergio Scariolo avec 21 points en 19 minutes, c’est un autre ancien pensionnaire de LNB qui a joué le rôle de facteur X : Kameron Taylor, MVP de l’édition précédente, talent supérieur aperçu à la SIG Strasbourg en 2022, multi-titré ces dernières années avec Malaga, au sein de cette même salle Martin Carpena.

L’ex-alsacien a poursuivi sur la même lancée en assurant 17 points à 6/9, 3 rebonds et 4 passes décisives en finale. « Gagner ici, c’est encore mieux pour moi », a-t-il confié au micro de DAZN après coup. « C’était comme jouer à domicile pour moi ! »