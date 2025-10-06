Monique Akoa-Makani se distingue en finale WNBA, mais le titre s’éloigne pour Phoenix

Alors que Bourges s’est incliné lors du choc de Wonderligue contre Basket Landes (53-58), la future dépositaire de son jeu, Monique Akoa-Makani, n’a pas vécu un week-end plus resplendissant.

Meneuse titulaire d’une équipe engagée en finale WNBA, un destin absolument extraordinaire lorsqu’on se projette six mois en arrière, la Franco-Camerounaise a perdu les deux premiers matchs avec Phoenix sur le parquet de Las Vegas.

D’abord un duel bascule (86-89), lors de la rencontre initiale, malgré son record offensif en playoffs (11 points à 3/6, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions).

Puis un match beaucoup moins serré la nuit dernière (78-91), où les Aces ont déroulé, dans le sillage du Big Three Chelsea Gray (10 points, 8 rebonds et 10 passes décisives) – Jackie Young (32 points et 8 rebonds) – A’ja Wilson (28 points et 14 rebonds).

En face, l’ancienne charnaysienne a cette fois battu son record de passes décisives sur la saison WNBA (7), ce qui n’a cependant pas aidé le Mercury à plus exister…

Pour Phoenix, mené 0-2, l’équation n’a pas changé. Afin de remporter le titre suprême, il faudra aller l’emporter à Las Vegas. Mais la fenêtre d’opportunité s’est désormais considérablement réduite… Et toute défaite à domicile, lors des deux prochains matchs, pourrait quasiment sceller le destin de la finale WNBA.