WNBA

Monique Akoa-Makani se distingue en finale WNBA, mais le titre s’éloigne pour Phoenix

WNBA - Malgré deux belles performances de Monique Akoa-Makani pour ouvrir la finale, le Phoenix Mercury est déjà dos au mur, mené 0-2 par Las Vegas. Le titre WNBA s'éloigne pour la Franco-Camerounaise...
00h00
Monique Akoa-Makani se distingue en finale WNBA, mais le titre s’éloigne pour Phoenix

Monique Akoa-Makani découvre la finale WNBA

Crédit photo : © Lucas Peltier-Imagn Images

Alors que Bourges s’est incliné lors du choc de Wonderligue contre Basket Landes (53-58), la future dépositaire de son jeu, Monique Akoa-Makani, n’a pas vécu un week-end plus resplendissant.

Meneuse titulaire d’une équipe engagée en finale WNBA, un destin absolument extraordinaire lorsqu’on se projette six mois en arrière, la Franco-Camerounaise a perdu les deux premiers matchs avec Phoenix sur le parquet de Las Vegas.

D’abord un duel bascule (86-89), lors de la rencontre initiale, malgré son record offensif en playoffs (11 points à 3/6, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions).

Monique AKOA-MAKANI
Monique AKOA-MAKANI
11
PTS
2
REB
3
PDE
Logo WNBA
VEG
89 86
PHO

Puis un match beaucoup moins serré la nuit dernière (78-91), où les Aces ont déroulé, dans le sillage du Big Three Chelsea Gray (10 points, 8 rebonds et 10 passes décisives) – Jackie Young (32 points et 8 rebonds) – A’ja Wilson (28 points et 14 rebonds).

En face, l’ancienne charnaysienne a cette fois battu son record de passes décisives sur la saison WNBA (7), ce qui n’a cependant pas aidé le Mercury à plus exister…

Monique AKOA-MAKANI
Monique AKOA-MAKANI
9
PTS
1
REB
7
PDE
Logo WNBA
VEG
91 78
PHO

Pour Phoenix, mené 0-2, l’équation n’a pas changé. Afin de remporter le titre suprême, il faudra aller l’emporter à Las Vegas. Mais la fenêtre d’opportunité s’est désormais considérablement réduite… Et toute défaite à domicile, lors des deux prochains matchs, pourrait quasiment sceller le destin de la finale WNBA.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
WNBA
WNBA
Suivre
