Coupe du Monde masculine

Sans Giannis Antetokounmpo, Vassilis Spanoulis convoque 18 joueurs avec la Grèce pour les qualifications au Mondial 2027

Vassilis Spanoulis a dévoilé sa sélection de 18 joueurs grecs pour la première fenêtre des qualifications de la Coupe du Monde FIBA 2027. La Grèce affrontera la Roumanie fin novembre et le Portugal début décembre.
00h00
Le sélectionneur grec Vassilis Spanoulis a convoqué 18 joueurs pour la première fenêtre de qualifications au Mondial 2027.

Crédit photo : Lilian Bordron

La Fédération Hellénique de Basketball a dévoilé vendredi 21 novembre l’identité des 18 joueurs convoqués par son sélectionneur Vassilis Spanoulis, pour la prochaine fenêtre FIBA. Cette première sélection marque le début des qualifications pour la Coupe du Monde FIBA 2027.

Rédaction

 

Un effectif mixte entre EuroLeague et championnat grec

Sans plusieurs joueurs majeurs comme Giannis Antetokounmpo ou Nick Calathes, l’effectif mélange des talents d’EuroLeague et du championnat grec, avec une forte représentation des deux géants athéniens.

La liste comprend notamment Kostas Papanikolaou et Giannoulis Larentzakis de l’Olympiakos, Panagiotis Kalaitzakis et Alex Samodurov du Panathinaïkos, ainsi que plusieurs joueurs de l’AEK Athènes comme Dimitris Katsivelis, Vassilis Charalampopoulos et Dimitris Flionis. Kostas Antetokounmpo, frère de Giannis, figure également parmi les sélectionnés de l’Olympiakos.

Un groupe B relevé avec des défis immédiats

La Grèce est placée dans le groupe B des qualifications européennes, aux côtés du Monténégro, du Portugal et de la Roumanie. La fenêtre de la semaine prochaine proposera deux confrontations cruciales : un match contre la Roumanie à Thessalonique jeudi, suivi d’un déplacement à Matosinhos pour affronter le Portugal trois jours plus tard.

Le format de qualification prévoit qu’à l’issue d’un calendrier de six matchs en aller-retour, les trois premières équipes du groupe B croiseront avec le groupe A du Danemark, de la Géorgie, de l’Espagne et de l’Ukraine. Un nouveau cycle de six rencontres déterminera ensuite les trois billets pour la phase finale de la Coupe du Monde.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
