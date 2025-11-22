Sans Giannis Antetokounmpo, Vassilis Spanoulis convoque 18 joueurs avec la Grèce pour les qualifications au Mondial 2027

La Fédération Hellénique de Basketball a dévoilé vendredi 21 novembre l’identité des 18 joueurs convoqués par son sélectionneur Vassilis Spanoulis, pour la prochaine fenêtre FIBA. Cette première sélection marque le début des qualifications pour la Coupe du Monde FIBA 2027.

Η κλήση της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με την Ρουμανία και την Πορτογαλία στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027!#FIBAWC #StepItUp #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷

🔗 https://t.co/zq85kjGHr5 pic.twitter.com/vvgq2roGjm — HellenicBF (@HellenicBF) November 21, 2025

Un effectif mixte entre EuroLeague et championnat grec

Sans plusieurs joueurs majeurs comme Giannis Antetokounmpo ou Nick Calathes, l’effectif mélange des talents d’EuroLeague et du championnat grec, avec une forte représentation des deux géants athéniens.

La liste comprend notamment Kostas Papanikolaou et Giannoulis Larentzakis de l’Olympiakos, Panagiotis Kalaitzakis et Alex Samodurov du Panathinaïkos, ainsi que plusieurs joueurs de l’AEK Athènes comme Dimitris Katsivelis, Vassilis Charalampopoulos et Dimitris Flionis. Kostas Antetokounmpo, frère de Giannis, figure également parmi les sélectionnés de l’Olympiakos.

Un groupe B relevé avec des défis immédiats

La Grèce est placée dans le groupe B des qualifications européennes, aux côtés du Monténégro, du Portugal et de la Roumanie. La fenêtre de la semaine prochaine proposera deux confrontations cruciales : un match contre la Roumanie à Thessalonique jeudi, suivi d’un déplacement à Matosinhos pour affronter le Portugal trois jours plus tard.

Le format de qualification prévoit qu’à l’issue d’un calendrier de six matchs en aller-retour, les trois premières équipes du groupe B croiseront avec le groupe A du Danemark, de la Géorgie, de l’Espagne et de l’Ukraine. Un nouveau cycle de six rencontres déterminera ensuite les trois billets pour la phase finale de la Coupe du Monde.