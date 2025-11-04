Vassilis Spanoulis prolonge avec la sélection grecque jusqu’à la Coupe du monde 2027

Vassilis Spanoulis poursuit l’aventure avec la sélection grecque. La Fédération hellénique de basket (EOK) a annoncé ce mardi la prolongation du contrat du technicien de l’AS Monaco, qui restera à la tête de l’équipe nationale jusqu’à la Coupe du monde 2027. Arrivé sur le banc en octobre 2023, le triple champion d’Europe a déjà ramené la Grèce sur le podium continental lors de l’EuroBasket 2025, une première depuis 2009.

Un accord trouvé entre la fédération grecque et Monaco

Cette prolongation met fin à plusieurs semaines de discussions. L’AS Monaco, qui souhaitait compter sur Spanoulis à plein temps, s’était d’abord opposée à son maintien en sélection. Le président de la fédération grecque, Vangelis Liolios, s’est finalement déplacé en Principauté pour convaincre les dirigeants monégasques. Au terme d’une rencontre qualifiée de « constructive » par les médias grecs, un compromis a été trouvé.

La fédération a d’ailleurs tenu à remercier la Roca Team pour sa compréhension et sa coopération, soulignant la qualité des échanges entre les deux institutions.

Giannis Antetokounmpo, grand gagnant de cette prolongation

Cette décision ravit tout particulièrement Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans). Le double MVP NBA avait publiquement lié son avenir en sélection à celui de Spanoulis lors de l’EuroBasket. « Si coach Spanoulis n’est plus là, moi non plus. S’il est là, moi aussi », avait-il déclaré en septembre à Riga.

Avec ce nouveau contrat de deux ans, la Grèce peut espérer poursuivre sa dynamique positive et construire sereinement vers le Mondial 2027, dont elle disputera les premières rencontres de qualification dès la fin du mois de novembre.

Un programme chargé à venir

Selon la presse grecque, Vassilis Spanoulis sera présent sur le banc face à la Roumanie le 27 novembre à Thessalonique, avant de rejoindre rapidement Monaco pour la suite de la saison d’EuroLeague. En revanche, il ne devrait pas accompagner la sélection lors du déplacement au Portugal le 30 novembre, conformément à l’accord passé avec le club de la Principauté.