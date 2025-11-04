Recherche
Logo Bebasket
Logo Bebasket
À l’étranger

Vassilis Spanoulis prolonge avec la sélection grecque jusqu’à la Coupe du monde 2027

C’est officiel : Vassilis Spanoulis reste le sélectionneur de la Grèce jusqu’au Mondial 2027. Malgré les réticences initiales de l’AS Monaco, la fédération grecque a confirmé la prolongation de contrat de Kill Bill, qui continuera à mener les Bleus et Blancs dans leur quête de stabilité et de succès.
Vassilis Spanoulis prolonge avec la sélection grecque jusqu’à la Coupe du monde 2027

Vassilis Spanoulis reste le sélectionneur de la Grèce, jusqu’en 2027

Crédit photo : Lilian Bordron

Vassilis Spanoulis poursuit l’aventure avec la sélection grecque. La Fédération hellénique de basket (EOK) a annoncé ce mardi la prolongation du contrat du technicien de l’AS Monaco, qui restera à la tête de l’équipe nationale jusqu’à la Coupe du monde 2027. Arrivé sur le banc en octobre 2023, le triple champion d’Europe a déjà ramené la Grèce sur le podium continental lors de l’EuroBasket 2025, une première depuis 2009.

Un accord trouvé entre la fédération grecque et Monaco

Cette prolongation met fin à plusieurs semaines de discussions. L’AS Monaco, qui souhaitait compter sur Spanoulis à plein temps, s’était d’abord opposée à son maintien en sélection. Le président de la fédération grecque, Vangelis Liolios, s’est finalement déplacé en Principauté pour convaincre les dirigeants monégasques. Au terme d’une rencontre qualifiée de « constructive » par les médias grecs, un compromis a été trouvé.

LIRE AUSSI

La fédération a d’ailleurs tenu à remercier la Roca Team pour sa compréhension et sa coopération, soulignant la qualité des échanges entre les deux institutions.

Giannis Antetokounmpo, grand gagnant de cette prolongation

Cette décision ravit tout particulièrement Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans). Le double MVP NBA avait publiquement lié son avenir en sélection à celui de Spanoulis lors de l’EuroBasket. « Si coach Spanoulis n’est plus là, moi non plus. S’il est là, moi aussi », avait-il déclaré en septembre à Riga.

Avec ce nouveau contrat de deux ans, la Grèce peut espérer poursuivre sa dynamique positive et construire sereinement vers le Mondial 2027, dont elle disputera les premières rencontres de qualification dès la fin du mois de novembre.

Un programme chargé à venir

Selon la presse grecque, Vassilis Spanoulis sera présent sur le banc face à la Roumanie le 27 novembre à Thessalonique, avant de rejoindre rapidement Monaco pour la suite de la saison d’EuroLeague. En revanche, il ne devrait pas accompagner la sélection lors du déplacement au Portugal le 30 novembre, conformément à l’accord passé avec le club de la Principauté.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
