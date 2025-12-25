Recherche
ELITE 2

[Vidéo] 12 points en 81 secondes : la folle fin de match de Tyler Thomas, héros de La Rochelle !

Alors que le Stade Rochelais était en difficulté face à Hyères-Toulon, Tyler Thomas a signé l'une des plus folles fin de match de la saison en ÉLITE 2 avec 12 points dans les deux dernières minutes.
00h00
[Vidéo] 12 points en 81 secondes : la folle fin de match de Tyler Thomas, héros de La Rochelle !

Tyler Thomas a marqué 12 points dans les deux dernières minutes contre Hyères-Toulon

Crédit photo : Cécile Thomas

« On se souviendra de cette victoire un petit moment car le scénario a été incroyable », soufflait Tyler Thomas au micro de Sud Ouest mardi soir, après le succès rochelais contre Hyères-Toulon (85-79). Et lui sûrement beaucoup plus que d’autres…

Alors qu’il en était à 9 points à la 39e minute, que le HTV pouvait rêver d’un gros coup à Gaston-Neveur, l’Américano-Barbadien est sorti de sa boîte : tirs à 3-points, mi-distance, lancers-francs, tout y est passé, et même un contre sur John Roberson.

Tyler THOMAS
Tyler THOMAS
21
PTS
6
REB
3
PDE
Logo ELITE 2
ROC
85 79
HTV

En l’espace de 81 secondes, le combo-guard charentais a donc inscrit 12 points. Un énorme coup de chaud qui a offert la victoire au Stade Rochelais. « Tyler Thomas fait son job en mettant de gros shoots : c’est son rôle mais il faut les mettre », pouvait applaudir son entraîneur, Germain Castano, toujours interrogé par Sud Ouest.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

