[Vidéo] 12 points en 81 secondes : la folle fin de match de Tyler Thomas, héros de La Rochelle !

« On se souviendra de cette victoire un petit moment car le scénario a été incroyable », soufflait Tyler Thomas au micro de Sud Ouest mardi soir, après le succès rochelais contre Hyères-Toulon (85-79). Et lui sûrement beaucoup plus que d’autres…

Alors qu’il en était à 9 points à la 39e minute, que le HTV pouvait rêver d’un gros coup à Gaston-Neveur, l’Américano-Barbadien est sorti de sa boîte : tirs à 3-points, mi-distance, lancers-francs, tout y est passé, et même un contre sur John Roberson.

En l’espace de 81 secondes, le combo-guard charentais a donc inscrit 12 points. Un énorme coup de chaud qui a offert la victoire au Stade Rochelais. « Tyler Thomas fait son job en mettant de gros shoots : c’est son rôle mais il faut les mettre », pouvait applaudir son entraîneur, Germain Castano, toujours interrogé par Sud Ouest.