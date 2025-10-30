Malgré les réticences initiales de l’AS Monaco, Vassilis Spanoulis va prolonger avec la Grèce

« Nous souhaitons que Vassilis Spanoulis reste le sélectionneur mais certains problèmes restent à régler », exprimait le président de la fédération grecque, Vangelis Liolios, fin septembre. Et ce problème avait un nom : l’AS Monaco.

Désireuse de compter sur son entraîneur à plein temps, alors qu’il est arrivé 48 heures avant le premier match officiel de la saison, l’AS Monaco avait expressément demandé à Vassilis Spanoulis (43 ans) de ne pas prolonger son contrat de sélectionneur, arrivé à expiration après l’EuroBasket 2025. Une requête qui a fait hésiter Kill Bill selon Gazzetta, qui rapporte toutes les coulisses de l’affaire.

Le voyage surprise du président à Monaco

Mais tout a basculé le week-end dernier lorsque le président Vangelis Liolios s’est rendu lui-même en Principauté pour rencontrer les dirigeants de l’AS Monaco, avec l’accord de Spanoulis. Alors qu’il ne s’attendait pas à une telle visite, si l’on en croit Gazzetta, le président Fedorychev a donné son accord au terme d’une « discussion très constructive ».

Comme il en avait envie, après avoir ramené à la Grèce sa première médaille depuis l’EuroBasket 2009, Vassilis Spanoulis va ainsi poursuivre sa mission, avec la Coupe du Monde 2027 en ligne de mire. Sport24 précise que le nouveau contrat du coach de la Roca Team sera de deux ans. Interrogé après la victoire à l’Olympiakos mercredi, le principal intéressé n’a rien voulu confirmer. « Vous le saurez bientôt », s’est-il contenté de dire.

Au bonheur de Giannis

Une prolongation qui ravira la star grecque Giannis Antetokounmpo qui, dans la foulée du bronze décroché à Riga, avait lié son avenir en sélection à celui de Spanoulis.

« Je ne veux pas te mettre dans une situation délicate, coach », avait déclaré Giannis en conférence de presse à l’Euro, en regardant Spanoulis, assis à côté de lui. « Mais si coach Spanoulis n’est plus là, moi non plus.. S’il est là, moi aussi. C’est aussi simple que ça. Il tire le meilleur de moi-même, il tire le meilleur de l’équipe, et il a un esprit de gagnant. Je veux simplement côtoyer des gens qui ont atteint l’excellence, qui ont déjà connu le succès, qui savent ce qu’il faut pour gagner et comment faire progresser leurs meilleurs joueurs et toute l’équipe. »

Giannis Antetokounmpo: “If Spanoulis is out, I am out”. pic.twitter.com/b9PGcfIj2t — Vasiliki Karamouza (@karamouza_vas) September 14, 2025

Sur le banc face à la Roumanie mais pas au Portugal en novembre ?

Selon Gazzetta, Vassilis Spanoulis pourra même assumer sa casquette de sélectionneur lors du premier match de qualifications pour la Coupe du Monde le 27 novembre contre la Roumanie. Ainsi, au lendemain de la réception de l’Anadolu Efes Istanbul en EuroLeague, il devrait sauter dans un avion pour Athènes pour être présent sur le banc.

En revanche, l’accord conclu avec l’AS Monaco prévoit un retour en Principauté à temps pour la reprise de l’entraînement en vue du match d’EuroLeague le 4 décembre. Il ne devrait donc pas être présent au Portugal le vendredi 30 novembre.