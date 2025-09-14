Recherche
EuroBasket masculin

La Grèce remporte sa première médaille depuis 16 ans !

EuroBasket - La Grèce a décroché sa première médaille depuis 2009, en battant la Finlande in extremis (92-89) lors de la petite finale de l'EuroBasket 2025. Giannis Antetokounmpo (43 d'évaluation) est enfin récompensé de tous ses efforts en sélection nationale. Mais que ce fut chaud en fin de match, avec un lancer franc de l'égalisation ratée par Valtonen et la claquette de la victoire manquée dans la foulée par Mikael Jantunen.
00h00
Giannis Antetokounmpo a remporté sa première médaille en équipe nationale de Grèce

Crédit photo : Lilian Bordron

Pour la première fois de sa carrière, Giannis Antetokounmpo a remporté une médaille avec l’équipe nationale de Grèce. 16 ans après la petite finale remportée à Katowice, avec Vassilis Spanoulis en leader, la sélection hellène a également fini en bronze à Riga (Lettonie), avec Vassilis Spanoulis comme sélectionneur.

Jantunen manque la claquette de la victoire pour la Finlande

Les Grecs ont mené de bout en bout face à une Finlande qui n’a rien lâché jusqu’au bout pour échouer à -3 (92-89). Elias Valtonen a même manqué le lancer franc de l’égalisation à 5 secondes de la fin, avant que l’ex-Parisien Mikael Jantunen ne saisisse du rebond en l’air et soit un peu court sur sa claquette.

Olivier Nkamhoua et la Finlande ont recollé en fin de match mais cela n'a pas suffi pour aller chercher la première médaille de l'histoire de la Finlande
Olivier Nkamhoua et la Finlande ont recollé en fin de match mais cela n’a pas suffi pour aller chercher la première médaille de l’histoire de la Finlande (photo : Lilian Bordron)

Développement à venir.

Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
