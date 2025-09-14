La Grèce remporte sa première médaille depuis 16 ans !

Pour la première fois de sa carrière, Giannis Antetokounmpo a remporté une médaille avec l’équipe nationale de Grèce. 16 ans après la petite finale remportée à Katowice, avec Vassilis Spanoulis en leader, la sélection hellène a également fini en bronze à Riga (Lettonie), avec Vassilis Spanoulis comme sélectionneur.

Jantunen manque la claquette de la victoire pour la Finlande

Les Grecs ont mené de bout en bout face à une Finlande qui n’a rien lâché jusqu’au bout pour échouer à -3 (92-89). Elias Valtonen a même manqué le lancer franc de l’égalisation à 5 secondes de la fin, avant que l’ex-Parisien Mikael Jantunen ne saisisse du rebond en l’air et soit un peu court sur sa claquette.

