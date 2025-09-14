La Grèce remporte sa première médaille depuis 16 ans !
EuroBasket - La Grèce a décroché sa première médaille depuis 2009, en battant la Finlande in extremis (92-89) lors de la petite finale de l'EuroBasket 2025. Giannis Antetokounmpo (43 d'évaluation) est enfin récompensé de tous ses efforts en sélection nationale. Mais que ce fut chaud en fin de match, avec un lancer franc de l'égalisation ratée par Valtonen et la claquette de la victoire manquée dans la foulée par Mikael Jantunen.
Giannis Antetokounmpo a remporté sa première médaille en équipe nationale de Grèce
Pour la première fois de sa carrière, Giannis Antetokounmpo a remporté une médaille avec l’équipe nationale de Grèce. 16 ans après la petite finale remportée à Katowice, avec Vassilis Spanoulis en leader, la sélection hellène a également fini en bronze à Riga (Lettonie), avec Vassilis Spanoulis comme sélectionneur.
Jantunen manque la claquette de la victoire pour la Finlande
Les Grecs ont mené de bout en bout face à une Finlande qui n’a rien lâché jusqu’au bout pour échouer à -3 (92-89). Elias Valtonen a même manqué le lancer franc de l’égalisation à 5 secondes de la fin, avant que l’ex-Parisien Mikael Jantunen ne saisisse du rebond en l’air et soit un peu court sur sa claquette.
Développement à venir.
