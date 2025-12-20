« Pour les jeunes qui veulent apprendre le vrai basket, regardez, inspirez-vous de Nando De Colo ! » : l’hommage-plaidoyer d’Edwin Jackson

Deux mots peuvent suffire pour rendre hommage à Nando De Colo. « Elite company », soit « en excellente compagnie », a tweeté Mike James, après avoir accueilli le Villeurbannais dans le cercle des joueurs à 5 000 points en carrière EuroLeague… qui ne comporte qu’eux deux.

Mais une vidéo de quatre minutes peut être tout aussi utile. C’est ce qu’a ressenti Edwin Jackson, au moment de se filmer face caméra pour rendre hommage à son coéquipier sur Instagram. Voici le verbatim quasi intégral de ses propos.

« Je me sens presque obligé de faire cette vidéo car à mon goût, on n’en fait pas assez sur Nando De Colo. Vous vous rendez compte ? Je sais que non, c’est une question rhétorique. 5 000 points en EuroLeague, après tout ce qu’il a déjà fait… Vainqueur de l’EuroLeague, MVP de l’EuroLeague, meilleure évaluation, meilleur marqueur, il n’y a pas assez de place pour que je vous donne tout son palmarès.

Si je fais cette vidéo, c’est pour faire passer un message aux jeunes joueurs qui veulent apprendre à jouer le vrai basket. Pas le basket NBA, que j’apprécie aussi à des moments, mais le vrai basket : la justesse technique, main droite, main gauche, shoot à mi-distance, shoot à 3-points, passe main droite, passe main gauche, la justesse tactique, les lectures, le jeu sans ballon… Tout. C’est Nando qu’il fallait regarder.

Je ne le dis pas comme ça parce que c’est mon coéquipier mais parce que je l’ai fait pendant toute ma carrière. J’ai eu la lourde tâche de défendre sur prime Nando pendant toute ma carrière, et c’était un cauchemar d’ailleurs (il rit) ! Après le match, tu te demandes si t’as vraiment un petit niveau…

Donc allez regarder et inspirez-vous ! Il n’y a pas besoin d’aller très loin. C’est là, en France, formation choletaise. Inspirez-vous de ça. Sans dunker, sans rien, il découpe n’importe qui. C’est le vrai basket, c’est très important ce que je vous dis. Après, vous pourrez aller jouer partout. Le bagage technique et tactique de Nando, c’est l’un des meilleurs que le basket a eu à offrir. Et je pèse mes mots. En Europe, pour moi, en deuxième arrière, il y a lui et il y a les autres. Il n’y a qu’un très nombre très limité de joueurs, dans l’histoire du basket, qui jouent mieux au basket que Nando De Colo.

Les mots me manquent pour décrire sa carrière et ce qu’il a représenté pour le basket français. En tout cas, chapeau l’artiste (il le répète) : l’abnégation, la présence deux heures plus tôt à la salle, travailler, être dispo pour l’équipe de France tous les étés malgré les blessures ou les bobos. Allez-vous inspirer de ce gars : produit français, c’est magnifique. Allez regarder, c’est important. »