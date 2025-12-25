Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

« En plus, on jouait Orléans… » : Nicolas Pavrette se montre face à « son » club

Prêté par Orléans à Aix-Maurienne, Nicolas Pavrette a signé une bonne performance face à l'OLB mardi lors de la 16e journée d'ÉLITE 2. Le pivot savoyard avait forcément une motivation supplémentaire face au club auquel il appartient encore.
|
00h00
Résumé
Écouter
« En plus, on jouait Orléans… » : Nicolas Pavrette se montre face à « son » club

Sous le regard de son ex-coach Lamine Kébé, Nicolas Pavrette célèbre un panier and one contre Orléans, le club auquel il appartient, mardi à la Halle Marlioz

Crédit photo : Cécile Thomas

« Plus jamais », s’est juré Nicolas Pavrette au cours du week-end. Le pivot d’Aix-Maurienne avait eu le temps de se repasser le film de sa contre-performance contre Nantes (8 points à 3/12 et 8 rebonds), où il s’était enfermé dans une forme d’individualisme en attaque, sans être capable de tenir un duel de l’autre côté du terrain.

« Plus jamais ! » 

Un impact globalement négatif, traduit par le pire +/- du match (-15, sur ses 23 minutes) qui a poussé son coach Julien Cros à admettre qu’il aurait peut-être préférable de finir la rencontre avec Cheikh Sané sur le parquet. « J’étais agressif mais j’ai manqué de réalisation », étaye le Briochin de naissance. « J’ai commencé à rater mais j’étais trop dans mon feeling, j’ai trop forcé et ça ne m’a pas bénéficié. Et en défense, je me sentais lourd. Je n’étais pas bien. » 

Ici au contre sur Siriman Kanouté, Nicolas Pavrette avait à cœur de se rattraper contre Orléans (photo : Cécile Thomas)

D’où une double motivation pour Nicolas Pavrette à l’approche de la réception d’Orléans mardi. Se rattraper à titre individuel, le fameux « plus jamais ça », et montrer à l’OLB, le club auquel il appartient toujours, qu’il vaut mieux que ce qu’ils ont dû étudier à la vidéo lors des 96 heures séparant la 15e de la 16e journée d’ÉLITE 2.

« Forcément envie de faire un bon match contre Orléans » 

Mission réussie ! S’il a livré sa plus maigre production aux rebonds de la saison (seulement 2), l’enfant de la Chorale de Roanne a été « parfait dans ce qui lui était demandé », applaudit Julien Cros. Beaucoup plus juste dans sa sélection de tirs, capable de conclure plusieurs situations sur jeu rapide, moins soft défensivement, Nicolas Pavrette a pesé dans le joli succès savoyard (11 points à 5/7, 1 interception et 1 contre en 23 minutes).

Nicolas PAVRETTE
Nicolas PAVRETTE
11
PTS
2
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
AIX
84 68
ORL

« Après la contre-performance de Nantes, j’avais encore plus de motivation », indique-t-il. « Je me suis dit qu’il fallait que je réagisse. En plus, on jouait Orléans donc j’avais encore plus d’énergie. J’avais forcément envie de faire un bon match. Il y a eu un mix de tout ça, ça a bien pris et je suis content. Ça fait toujours plaisir de faire un bon match. Mais ça s’arrête là. »

Censé revenir à l’OLB en 2026

 

Même pas de saveur un peu spéciale face à l’OLB ? « Non, franchement, rien de particulier », jure-t-il. On ne sera pas obligé de le croire totalement puisque Nicolas Pavrette appartient encore à Orléans, simplement prêté à Aix-Maurienne afin de gagner en responsabilités, après une première saison française où il a eu du mal à grappiller du temps de jeu au sein de la grosse cylindrée du Loiret (3,1 points à 52% et 3 rebonds en 11 minutes), pénalisé au début par son manque de dureté et de compréhension du jeu.

En 2024/25, Nicolas Pavrette n’a pas vraiment réussi à peser dans la rotation orléanaise (photo : Julie Dumélié)

Pour l’instant, l’ancien joueur vedette de la troisième division espagnole a trouvé en Savoie ce qu’il était venu chercher. Son temps de jeu a doublé par rapport à la saison dernière (de 11 à 23 minutes), sa production aussi (9,7 points à 49%, 6,2 rebonds et 1,1 passe décisive), lui qui est également le deuxième contreur du championnat derrière l’intouchable Narcisse Ngoy (1,9 block par match). De là à prétendre revenir à Orléans pour honorer sa dernière année de contrat en 2026/27 ?

Orléans satisfait du prêt

Difficile à dire si loin de la fin de la saison, tant beaucoup de choses peuvent encore se passer, individuellement pour Pavrette et collectivement pour l’OLB… Reste que toutes les parties sont contentes du prêt pour l’instant.

LIRE AUSSI

« Je porte un regard positif sur sa saison », apprécie l’entraîneur orléanais, Lamine Kébé. « Je pense que c’est un bon choix pour lui et pour nous qu’il soit à Aix-Maurienne. On voit qu’il avance, qu’il progresse, qu’il est de plus en plus dur sur le terrain. Il a toujours cette capacité à courir et à finir proche du cercle. Il est content d’être là et on est contents pour lui. » 

À Aix-les-Bains,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Orléans
Orléans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00« En plus, on jouait Orléans… » : Nicolas Pavrette se montre face à « son » club
ELITE 2
00h00Éternelle déception de l’ÉLITE 2, le doyen Nantes Basket Hermine regarderait-il enfin vers le haut ?
Leaders Cup
00h00Déjà cinq équipes qualifiées pour la Leaders Cup, six prétendants pour les trois derniers billets : le point sur la situation
Gide Noël a battu son record de points en carrière contre Challans mardi
ELITE 2
00h00Avant Noël, Gide Noël s’offre un record en ÉLITE 2
Aaron Towo-Nansi, ici face à Badalone en BCL, attire de nombreux clubs
Betclic ELITE
00h00À 16 ans, Aaron Towo-Nansi affole déjà le marché : Cholet, face aux « offres démesurées », assure qu’il sera toujours là en 2026-2027
Victoria Majekodunmi en 2017 avec les Flammes Carolo
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers mise sur Victoria Majekodunmi pour remplacer Marine Debaut
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Sportica avant d'avoir été réduite en cendres
Betclic ELITE
00h00Il y a deux ans, Sportica brûlait : retour sur l’incendie qui a bouleversé Gravelines et le BCM
Jovanovic va-t-il faire les frais du mauvais début de saison de Limoges ?
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : confiance maintenue en Dario Gjergja, deux joueurs sur le départ ?
Le plateau de Super Basket ce lundi 22 décembre
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Super Basket, l’épisode 1 de la nouvelle émission de DAZN sur la Betclic ÉLITE
1 / 0
Livenews NBA
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
1 / 0