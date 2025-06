Orléans va prêter Nicolas Pavrette à Aix-Maurienne

Désireux de prêter Nicolas Pavrette suite au retour de Vincent Vent dans sa raquette, Orléans est parvenu à ses fins. Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OLB, le pivot originaire de Saint-Brieuc sera envoyé pendant un an à Aix-Maurienne. Une information dévoilée par Tribune 47, que nous sommes en mesure de confirmer.

N°1 à l’évaluation de troisième division espagnole l’an dernier, Nicolas Pavrette (2,11 m, 23 ans) avait débarqué dans le Loiret escorté d’une certaine curiosité. On se demandait quel était le véritable niveau de ce jeune intérieur français, ayant marché sur la LEB Plata, au point de recevoir des offres émanant de Liga Endesa, et d’être testé par Vitoria et Badalone ?

Malheureusement, l’enfant de la Chorale de Roanne a un peu tapé le mur à Orléans, assez peu utilisé (11 minutes de moyenne) et très discret statistiquement (3,1 points à 52% et 2,9 rebonds). Au sein d’un effectif surdimensionné pour le championnat, vainqueur de la Leaders Cup Pro B, il lui a notamment fallu passer un cap dans la compréhension tactique et la dureté avant de pouvoir être véritablement responsabilisé.

PROFIL JOUEUR Nicolas PAVRETTE Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 23 ans (02/01/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 3,1 #239 REB 2,9 #128 PD 0,6 #232

Toujours considéré comme un prospect intrigant, Nicolas Pavrette devrait donc obtenir un champ d’expression plus large en Savoie, propice à sa progression. Il y remplacera Maxime Yomi, qui a séduit le club aixois par son engagement constant, lui aussi débauché de troisième division espagnole l’an dernier. Avant de revenir métamorphosé à l’OLB en 2026/27 ?

