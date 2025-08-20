Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar

Le meneur de jeu de 34 ans, cinq fois All-Star, tire sa révérence après une carrière marquée par sa vitesse légendaire et son passage emblématique aux Washington Wizards de 2010 à 2019.
|
00h00
Résumé
Écouter
La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar

John Wall, balle en main face au Jazz

Crédit photo : © Russ Isabella-Imagn Images

John Wall a officiellement annoncé sa retraite mardi 19 août 2025, mettant fin à une carrière NBA de 11 saisons. Le meneur de jeu de 34 ans, qui n’avait plus joué depuis plus de deux ans, a partagé la nouvelle via une vidéo sur les réseaux sociaux.

 

« Aujourd’hui, je quitte le terrain, mais pas le jeu », a déclaré Wall dans son message. « Le basketball fera toujours partie de ma vie, et de nouvelles opportunités se présentent. Je sens que le moment est venu de marcher avec confiance vers mon prochain chapitre. »

Une légende des Washington Wizards

Sélectionné en première position de la Draft 2010 par les Washington Wizards après une saison remarquée à l’université du Kentucky, Wall a passé la majeure partie de sa carrière dans la capitale américaine. En neuf saisons avec les Wizards (2010-2019), il s’est imposé comme l’un des meneurs les plus spectaculaires de sa génération.

Wall boucle sa carrière avec 18,7 points et 8,9 passes de moyenne. En 2016-2017, sa meilleure saison, il affiche 23,1 points et 10,7 passes, et intègre la troisième équipe All-NBA. Vainqueur du concours de dunks 2014, il est aussi sélectionné dans la deuxième équipe défensive en 2015.

Le duo formé avec Bradley Beal a transformé les Wizards en candidat récurrent aux playoffs. L’équipe s’est qualifiée quatre fois en cinq saisons (2014-2018), avec une campagne à 49 victoires en 2016-2017 qui lui a offert son premier titre de division en 38 ans.

Une fin de carrière marquée par les blessures

Les blessures ont considérablement impacté la seconde moitié de la carrière de Wall. Il n’a disputé que 147 matchs lors de ses six dernières saisons, manquant l’intégralité de la saison 2019-2020 à cause d’une rupture du tendon d’Achille et toute la campagne 2021-2022.

Échangé aux Houston Rockets en décembre 2020 dans le cadre du transfert de Russell Westbrook, Wall n’a joué que 40 matchs pour une équipe en reconstruction. Après un rachat de contrat en juin 2022, il a rejoint les Los Angeles Clippers pour deux saisons, disputant 34 rencontres principalement comme remplaçant avant d’être transféré aux Memphis Grizzlies en février 2023, sans jamais jouer pour cette équipe.

Les félicitations ont afflué après l’annonce de sa retraite. Bradley Beal, son ancien coéquipier, a salué « l’une des figures les plus élites, dominantes et révolutionnaires que la ligue ait jamais connues ». Karl-Anthony Towns, ancien coéquipier à Kentucky, l’a qualifié de « légende des Wildcats ». Wall laisse derrière lui un héritage indélébile aux Wizards, où il détient les records de passes décisives totales (5 282) et d’interceptions (976).

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Abdoulaye Ndoye est toujours sans contrat pour la saison 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
nelson bourg
Betclic ELITE
00h00Saison fortement compromise pour Adrian Nelson avec la JL Bourg !
balfourier nm1
NM1
00h00Après Cholet, Naoll Balfourier s’est engagé avec un club de NM1
EuroBasket
00h00Deni Avdija et quatre ex du championnat de France à l’Euro avec Israël, adversaire des Bleus
castaneda euro Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Forfait pour l’Euro avec la Bosnie-Herzégovine, Xavier Castaneda est remplacé par un ancien champion de France
joueurs lnb afrobasket
Betclic ELITE
00h00Encore une quinzaine de joueurs LNB qualifiés pour les phases finales de l’AfroBasket 2025
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les U16 féminines, battues par l’Espagne à l’Euro, ne sauveront pas l’été du basket français !
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
france espagne u16
EuroBasket U16 Féminin
00h00[Vidéo] Comment regarder le nouveau France – Espagne, en quart de finale de l’Euro féminin U16 ?
limoges équipe
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : une équipe « avec plus d’armes » pour faire « mieux que la saison dernière »
1 / 0
Livenews NBA
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
1 / 0