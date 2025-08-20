La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar

John Wall a officiellement annoncé sa retraite mardi 19 août 2025, mettant fin à une carrière NBA de 11 saisons. Le meneur de jeu de 34 ans, qui n’avait plus joué depuis plus de deux ans, a partagé la nouvelle via une vidéo sur les réseaux sociaux.

Breaking: John Wall has announced he is retiring from basketball after 11 seasons in the NBA, per @ShamsCharania 👏5x NBA All-Star

👏All-NBA Third Team

👏NBA All-Defensive Second Team

👏NBA All-Rookie First Team

👏NBA Slam Dunk Contest champion

👏SEC Player of the Year What a… pic.twitter.com/DuQbnfNH9r — Bleacher Report (@BleacherReport) August 19, 2025

« Aujourd’hui, je quitte le terrain, mais pas le jeu », a déclaré Wall dans son message. « Le basketball fera toujours partie de ma vie, et de nouvelles opportunités se présentent. Je sens que le moment est venu de marcher avec confiance vers mon prochain chapitre. »

Une légende des Washington Wizards

Sélectionné en première position de la Draft 2010 par les Washington Wizards après une saison remarquée à l’université du Kentucky, Wall a passé la majeure partie de sa carrière dans la capitale américaine. En neuf saisons avec les Wizards (2010-2019), il s’est imposé comme l’un des meneurs les plus spectaculaires de sa génération.

Wall boucle sa carrière avec 18,7 points et 8,9 passes de moyenne. En 2016-2017, sa meilleure saison, il affiche 23,1 points et 10,7 passes, et intègre la troisième équipe All-NBA. Vainqueur du concours de dunks 2014, il est aussi sélectionné dans la deuxième équipe défensive en 2015.

Le duo formé avec Bradley Beal a transformé les Wizards en candidat récurrent aux playoffs. L’équipe s’est qualifiée quatre fois en cinq saisons (2014-2018), avec une campagne à 49 victoires en 2016-2017 qui lui a offert son premier titre de division en 38 ans.

Une fin de carrière marquée par les blessures

Les blessures ont considérablement impacté la seconde moitié de la carrière de Wall. Il n’a disputé que 147 matchs lors de ses six dernières saisons, manquant l’intégralité de la saison 2019-2020 à cause d’une rupture du tendon d’Achille et toute la campagne 2021-2022.

Échangé aux Houston Rockets en décembre 2020 dans le cadre du transfert de Russell Westbrook, Wall n’a joué que 40 matchs pour une équipe en reconstruction. Après un rachat de contrat en juin 2022, il a rejoint les Los Angeles Clippers pour deux saisons, disputant 34 rencontres principalement comme remplaçant avant d’être transféré aux Memphis Grizzlies en février 2023, sans jamais jouer pour cette équipe.

Les félicitations ont afflué après l’annonce de sa retraite. Bradley Beal, son ancien coéquipier, a salué « l’une des figures les plus élites, dominantes et révolutionnaires que la ligue ait jamais connues ». Karl-Anthony Towns, ancien coéquipier à Kentucky, l’a qualifié de « légende des Wildcats ». Wall laisse derrière lui un héritage indélébile aux Wizards, où il détient les records de passes décisives totales (5 282) et d’interceptions (976).