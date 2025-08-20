Les U16 féminines, battues par l’Espagne à l’Euro, ne sauveront pas l’été du basket français !

L’été des équipes de France jeunes aurait été terne, quoi qu’il advienne en finalité à l’EuroBasket U16 féminin. Mais la possibilité d’un titre pour sauver les apparences était encore possible ce mercredi 20 août, avant d’affronter l’Espagne en quart de finale de la compétition, pour le 7e affrontement contre la Roja toutes compétitions et âges confondues. Sauf que très rapidement, les joueuses de Julien Egloff ont été dominées par la sélection espagnole, qui a roulé sur la rencontre (72-53).

La France ne fait encore une fois pas le poids contre l’Espagne

L’équipe de France féminine U16 n’a jamais vraiment eu l’occasion d’espérer dans son quart de finale face à l’Espagne. Débordées d’entrée de jeu, les Bleuettes n’ont fait que courir après le score, après un premier quart-temps perdu sur le score de 19 à 9. Le très bon passage dans le 2e quart-temps de Lindiwe David Essaga (18 points à 6/10 aux tirs) a permis de maintenir l’écart autour de la dizaine de points pour ses coéquipières. Sauf qu’en début de seconde période, comme en entame de match, l’Espagne a beaucoup mieux débuté avec un 12-0 d’entrée, créant un retard beaucoup trop important à combler pour les Françaises (25 points d’écart). Malgré une réaction d’orgueil dans les dix dernières minutes (8-15), l’équipe de France féminine U16 s’est logiquement inclinée sur le score de 72 à 53.

Les Bleuettes ont été beaucoup trop dominées au rebond pour espérer quoi que ce soit (48 prises à 32). Si impactante dans la peinture depuis le début de la compétition, Camille Sevaux a cette fois été muselée par la défense espagnole (6 points à 2/7 aux tirs, 5 rebonds). Tout comme Louane Foirest à la mène, en manque d’adresse avec 4 points à 2/10 aux tirs en 29 minutes de jeu.

À l’instar de leurs collègues masculins, les U16 françaises vont devoir désormais se battre dans les matchs de classement pour arracher la 5e place, qualificative pour la Coupe du Monde U17 2026. Nathan Soliman et ses partenaires étaient parvenus à se relever après leur désillusion en quart de finale. Les Bleuettes ont en tout cas un bel exemple à suivre.

Seulement trois médailles cet été

pour les équipes de France jeunes

Ainsi, les équipes de France jeunes vont terminer cette campagne 2025 fanny de titres. Après deux étés successifs avec des succès à la pelle (six médailles en 2023 et 2024, respectivement avec trois et quatre d’or), il n’y a cette fois eu que trois breloques sur huit compétitions (une d’argent avec les U18 masculins, deux de bronze avec les U20 masculins et U18 féminines). Alors que l’équipe de France féminine a échoué dans sa quête de médaille en Grèce fin juin, les derniers espoirs de titre pour le basket français repose désormais sur la sélection de Frédéric Fauthoux…