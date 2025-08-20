Recherche
Équipe de France

Les U16 féminines, battues par l’Espagne à l’Euro, ne sauveront pas l’été du basket français !

EuroBasket U16 - Opposée à l'Espagne en quart de finale, l'équipe de France U16 féminine s'est largement inclinée ce mercredi 20 août (72-53). Ainsi, le basket français n'a pas remporté le moindre titre chez les jeunes cet été.
00h00
Les U16 féminines, battues par l’Espagne à l’Euro, ne sauveront pas l’été du basket français !
Crédit photo : FIBA

L’été des équipes de France jeunes aurait été terne, quoi qu’il advienne en finalité à l’EuroBasket U16 féminin. Mais la possibilité d’un titre pour sauver les apparences était encore possible ce mercredi 20 août, avant d’affronter l’Espagne en quart de finale de la compétition, pour le 7e affrontement contre la Roja toutes compétitions et âges confondues. Sauf que très rapidement, les joueuses de Julien Egloff ont été dominées par la sélection espagnole, qui a roulé sur la rencontre (72-53).

– 1/4 Finales

La France ne fait encore une fois pas le poids contre l’Espagne

L’équipe de France féminine U16 n’a jamais vraiment eu l’occasion d’espérer dans son quart de finale face à l’Espagne. Débordées d’entrée de jeu, les Bleuettes n’ont fait que courir après le score, après un premier quart-temps perdu sur le score de 19 à 9. Le très bon passage dans le 2e quart-temps de Lindiwe David Essaga (18 points à 6/10 aux tirs) a permis de maintenir l’écart autour de la dizaine de points pour ses coéquipières. Sauf qu’en début de seconde période, comme en entame de match, l’Espagne a beaucoup mieux débuté avec un 12-0 d’entrée, créant un retard beaucoup trop important à combler pour les Françaises (25 points d’écart). Malgré une réaction d’orgueil dans les dix dernières minutes (8-15), l’équipe de France féminine U16 s’est logiquement inclinée sur le score de 72 à 53.

Lindiwe DAVID ESSAGA
Lindiwe DAVID ESSAGA
18
PTS
1
REB
1
PDE
Logo EuroBasket U16 Féminin
ESP
72 53
FRA

Les Bleuettes ont été beaucoup trop dominées au rebond pour espérer quoi que ce soit (48 prises à 32). Si impactante dans la peinture depuis le début de la compétition, Camille Sevaux a cette fois été muselée par la défense espagnole (6 points à 2/7 aux tirs, 5 rebonds). Tout comme Louane Foirest à la mène, en manque d’adresse avec 4 points à 2/10 aux tirs en 29 minutes de jeu.

À l’instar de leurs collègues masculins, les U16 françaises vont devoir désormais se battre dans les matchs de classement pour arracher la 5e place, qualificative pour la Coupe du Monde U17 2026. Nathan Soliman et ses partenaires étaient parvenus à se relever après leur désillusion en quart de finale. Les Bleuettes ont en tout cas un bel exemple à suivre.

Seulement trois médailles cet été

pour les équipes de France jeunes

Ainsi, les équipes de France jeunes vont terminer cette campagne 2025 fanny de titres. Après deux étés successifs avec des succès à la pelle (six médailles en 2023 et 2024, respectivement avec trois et quatre d’or), il n’y a cette fois eu que trois breloques sur huit compétitions (une d’argent avec les U18 masculins, deux de bronze avec les U20 masculins et U18 féminines). Alors que l’équipe de France féminine a échoué dans sa quête de médaille en Grèce fin juin, les derniers espoirs de titre pour le basket français repose désormais sur la sélection de Frédéric Fauthoux…

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
leon_21
Une défaite qui pique ! Jamais dans le coup, il a semblé une classe d'écart entre les deux équipes. J'ai pas trouvé de liant en attaque, trop de main a main et peu de passe en mouvement. En défense, elles n'ont jamais vraiment su mettre les espagnoles sous pression, ce qui leur a permis de dérouler leur jeu. On peut toujours espérer égaliser si les bleus croisent la roja à l'Euro.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
J'ai l'impression que les espagnoles étaient favorites et plus fortes. Donc je trouve que ça fait moins mal que quand tu te fais battre sur le fil... J'ai pas regardé longtemps, avec l'écart de niveau j'ai pas réussi à tout suivre...
Répondre
(0) J'aime
sagesse
Une défaite qui pique oui en plus des défaites dans pratiquement toutes les catégories et qui met en évidence les lacunes de notre formation. Les filles se battent avec leurs armes mais si on ne les fait pas progresser, que ça soit individuellement ou collectivement, qu’on ne leur apprend pas le «  jeu » et bien ce scénario se répétera. Les autres nations progressent même si la France est encore au dessus de la majorité grâce à leur qualité athlétique.
Répondre
(0) J'aime
johndoe
apparement la fédé avait gardé le meilleur pour la fin..aucune joueuse ne meritait d'etre en équipe de france a part sevaux..le reste était un néant de physique et de technique..foirest a été transparente et catastrophique en défense malheureusement.a la mene, le néant..a part sevaux, ca m'étonnerait que l'on revoit ces filles en équipe de france a l'avenir...
Répondre
(0) J'aime
