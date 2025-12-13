Ike Nwamu, le globe-trotter nigérian, débarque au Kosovo

Kosovo - Le club de Prizren continue de renforcer son effectif pour faire face aux blessures avec l'arrivée d'un joueur d'expérience bien connu des parquets européens. Ike Nwamu, international nigérian passé notamment par la G-League, la Russie et la France, vient officiellement de signer avec le KB Bashkimi.