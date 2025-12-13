Ike Nwamu, le globe-trotter nigérian, débarque au Kosovo
Ike Nwamu sous le maillot du SLUC Nancy
Né à Los Angeles et formé dans le circuit universitaire américain (Cleveland State, Mercer, puis UNLV), Ike Nwamu (1,93 m, 32 ans) est ce qu’on appelle un véritable voyageur du basket. Non drafté en 2016, cet arrière-ailier athlétique a débuté sa carrière professionnelle en G-League avec le Sioux Falls Skyforce puis l’a ensuite mené aux quatre coins du globe (Grèce, Pologne, Russie, Israël, France, Turquie). L’Américain au passeport nigérian ajoute un nouveau pays à son passeport puisqu’il vient de poser ses valises au Kosovo.
L’International nigérian renforce Bashkimi le club leader de la première division du Kosovo (SuperLiga) avec un bilan de 7 victoires en 10 matchs. Accablée par les blessures (Isaiah Cousins, Jeremiah Bailey et Valon Bunjaku), l’équipe de Prizren pioche au marché des transferts en se renforçant. Hier soir, elle avait notamment officialisé l’arrivée de l’Américain Malcolm Armstead, qui évoluait déjà au Kosovo.
Dernière expérience en Turquie
Avant de rejoindre Bashkimi en ce mois de décembre 2025, Ike Nwamu évoluait très récemment en Turquie, sous les couleurs du MKE Ankaragucu (TBL). Bien que son passage y ait été de courte durée sur ce début de saison 2025-2026, l’arrière a montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités offensives. Sur les parquets turcs, il s’est imposé comme une menace constante pour les défenses adverses. En 6 rencontres disputées, il affichait une ligne de statistiques très solide : 17,2 points, 4,5 passes décisives et 2,7 rebonds par match.
C’est donc un joueur en rythme et capable de scorer abondamment que récupère le club kosovar pour la suite de sa saison.
Ike Nwamu et la France : Une histoire en plusieurs actes
Les amateurs de basket français connaissent bien le nom d’Ike Nwamu, qui a sillonné les divisions de l’Hexagone à plusieurs reprises ces dernières années. Son histoire avec la France a débuté par un rendez-vous manqué avec Cholet Basket en 2020, où il avait signé avant d’être coupé durant la pré-saison.
C’est finalement sous les couleurs du SLUC Nancy qu’il a réellement marqué les esprits. Arrivé en janvier 2023 pour densifier l’effectif lorrain en Betclic Élite, il a apporté sa densité physique (5,8 points de moyenne sur la fin de saison 22-23), contribuant au maintien du club. Il est d’ailleurs revenu à Nancy en cours de saison 2023-2024 pour une nouvelle pige (3,5 points).
Plus récemment, lors de la saison 2024/2025, c’est en Pro B qu’il a exercé ses talents avec le club de C’Chartres. Là encore, il a assumé un rôle de leader offensif, disputant 29 matchs pour une moyenne de 13,7 points par rencontre tout en n’ayant pas été capable d’empêcher la descente du club en NM1. Son profil de scoreur puissant et vertical est donc bien identifié dans le paysage du basket français. Cerise sur le gâteau, il avait remporté le concours de dunk du All-Star Game 2024.
Commentaires