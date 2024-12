Le vétéran chartrain Ike Nwamu s’adjuge le concours de dunk !

Il a fait se lever le public, les joueurs All-Stars et même ses adversaires. Ike Nwamu (1,93 m, 31 ans) a dominé le concours de dunk à la mi-temps du All-Star Game ce dimanche 29 décembre. Un dunk avec un bras dans le cercle, un rider, un windmill et enfin un autre rider mais en 360… Le joueur de Chartres en Pro B a montré sa variété mais aussi son explosivité sur chacun de ses dunks. Sa recette pour y arriver à 31 ans ? « Boire de l’eau et faire des étirements » a-t-il dit avec le sourire au micro de DAZN. Une belle revanche alors qu’il n’était même pas censé faire partie du concours, ayant bénéficié du forfait de Jamuni McNeace (Cholet).

Nwamu s’est défait de tous ses adversaires un par un. Au premier tour, il n’a pas eu à forcer les choses, puisqu’il a bénéficié de la blessure de Nathan Missia-Dio (Blois) et des nombreux ratés de Williams Narace (Le Mans), qui a tenté des choses trop compliquées. Il s’est donc retrouvé en finale face à un autre joueur de Pro B, le jeune Elwin Ndjock (Rouen). Ce dernier a montré une belle créativité en faisant intervenir des rappeurs et des membres d’association dans ses dunks. Mais ses dunks en eux-mêmes n’étaient pas assez frappants. Il obtient une note totale de 71,3, soit loin derrière les 76,0 de Nwamu. Ce dernier succède à Allan Dokossi, vainqueur en 2023.

« C’était super, les gars ont donné le maximum. C’est vrai qu’on aurait voulu que ce soit un Français qui gagne, mais la blessure, le stress, l’attente… Il y a beaucoup de dimensions dans un concours de dunk, on a tendance à oublier que c’est quelque chose de très artistique. La complexité, la finition, la hauteur sont des éléments à prendre en compte. Félicitations à Ike qui a été hyper explosif sur toutes ses tentatives, bravo à lui et à tous les participants. » Alain Digbeu, membre du jury au micro de DAZN