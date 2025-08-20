Recherche
Betclic Élite

Limoges CSP : une équipe « avec plus d’armes » pour faire « mieux que la saison dernière »

Betclic ELITE - Le recrutement terminé et la préparation débutée pour le Limoges CSP, le directeur sportif Crawford Palmer et l'entraîneur Dario Gjergja ont fait un point sur les ambitions pour l'exercice 2025-2026.
|
00h00
Dario Gjergja était présent pour le lancement de la préparation du Limoges CSP, avant de retrouver la sélection belge.

Crédit photo : FIBA

C’est un Limoges CSP avec quelques intrigues qui s’avance pour la saison 2025-2026 en Betclic ELITE. Après un maintien acquis de justesse la saison dernière, le club limougeaud repart sur de nouvelles bases avec un nouvel entraîneur, Dario Gjergja, et un effectif majoritairement renouvelé. Après la première année de son nouveau président Lionel Peluhet, le Cercle Saint-Pierre veut avancer dans son nouveau projet, qui vise à « devenir le 4e ou 5e budget du championnat à moyen-terme ». 

Un meilleur effectif que la saison dernière

Si le Limoges CSP n’aspire pas encore à retrouver les sommets de la Betclic ELITE, le club espère en tout cas vivre une saison plus tranquille que la précédente, terminée à la 14e place (sur 16). Son directeur sportif, Crawford Palmer, se voulait en tout cas positif au moment de la reprise de l’entraînement, comme rapporté par Ici Limousin. « Il y a beaucoup de choses qui laissent espérer qu’il y ait de quoi travailler avec un nouveau staff et avec un coach qui a montré qu’il sait tirer le meilleur de ce qu’il a », souligne le DS. « Je crois qu’on a plus d’armes, on a plus de plus de complémentarité, on a plus d’expérience. »

Les conseils d’un certain Dusko Ivanovic

Souhaitant perpétuer la longue tradition des entraîneurs yougoslaves à Limoges, Dario Gjergja veut forcément améliorer les résultats du Limoges CSP. L’ancien technicien d’Ostende a même échangé avec un illustre coach passé par Beaublanc, Dusko Ivanovic, qui lui a distillé quelques conseils.

Mais en ce début de préparation, Dario Gjergja ne fixe pas d’objectif clair et net comme le rapporte Ici Limousin, si ce n’est celui de faire mieux que les précédentes saisons : « Ce n’est pas facile de le dire maintenant. Après un ou deux mois, on en saura plus, mais évidemment, le but c’est d’être meilleurs que l’an dernier. »

L’adaptation, l’un des mantras de Dario Gjergja

Pour cela, l’entraîneur limougeaud, qui devra laisser le soin de la préparation à ses adjoints Ivan Pernicic et Arnaud Tessier pendant qu’il sera à l’EuroBasket avec la Belgique, peut compter sur un effectif de 11 joueurs professionnels. Seuls Vincent Amsellem, Nicolas Lang, Mamadou Guissé et Kenny Baptiste sont des rescapés de la saison dernière. Le Limoges CSP les a entouré de profils de joueurs « avec un truc à prouver ». S’il a évidemment travaillé conjointement avec Crawford Palmer à la construction de l’effectif, Dario Gjergja se présente avant tout comme un coach qui s’adapte à l’équipe dont il dispose : « Ma première philosophie en tant que coach, c’est de m’adapter aux joueurs que j’ai. C’est la clé. »

Le nouvel entraîneur du Limoges CSP a déjà de quoi travailler là-dessus cet été, avec la sélection de Belgique, entre les forfaits des joueurs NBA (Toumani Camara, Ajay Mitchell) ou encore des blessures (Retin Obasohan). Un bon exercice avant de retrouver le Limoges CSP à la rentrée…

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Limoges
Limoges
T-shirt offcourt

lou_grand
Il est clair que les supporters attendent une saison plus calme, moins stressante que la précédente. Est-ce que l'effectif est meilleur que l'an passé ? On peut (on veut) le penser avec 2 joueurs que l'on espère être dominant s'ils retrouvent leur "vrai" niveau (Mason et Ware), un Lang qui aura plus d'espace offensivement en n'étant plus la seule menace extérieur, des jeunes plus expérimentés (Amsellem, Guissé et Baptiste). Il y a aussi des incertitudes sur 4 étrangers au niveau "inconnu" mais avec des profils intéressants (Jovanovic, Franklin, Stergar et Lewis). Perso, je ne m'enflamme pas et j'espère un maintien rapide et une saison à naviguer entre 7e et 11e place, objectif PI/PO.
Répondre
(3) J'aime
lulutoutvert
belle analyse. mais je ne les vois qu'à la porte des play-in. Genre 11-12e. Néanmoins avec un poil de truc en plus (chance, cohésion rapide, pas de blessures, adversaires directs qui se prennent les pieds dans le tapis, ...), une 9 ou 10e place pourrait être envisagée.
Répondre
(1) J'aime
lou_grand
La direction annonçait mi-juin viser le Top 8. A Limoges, bcp ont compris le Top 5 d'où la "déception" face au recrutement. Encore une fois, après avoir failli disparaître, avoir galéré pour se maintenir, si on peut jouer la 10e place, ce serait déjà bien. Après, l'effet Beaublanc, la patte du nouveau coach, un vrai retour en forme de Ware et Mason... Il faudra surtout gérer le calendrier car on reçoit Bourg puis Dijon puis déplacements à Nanterre et Nancy, réception du SQBB et un mois de novembre terrible avec Monaco, Asvel et Paris. Il faudrait que l'on soit au moins à 3 V et 5 D pour ne pas se mettre la pression.
(1) J'aime
lulutoutvert
oui 3-5 ce serait bien, surtout si dans le 3, vous pouvez éviter d'y inclure Nanterre. :)
(0) J'aime
roblackman
Il y a un plus par rapport à la saison dernière, c'est le coach... et un avantage par rapport aux autres équipes. La Belgique a battu l'Espagne en qualifications de l'Eurobasket, quand on regarde les effectifs, c'est une sacré perf.
Répondre
(0) J'aime
silk
Un bel article pour ne rien dire...
Répondre
(0) J'aime
ideja
Il ne va pas être simple de "s’adapter aux joueurs qu'il a" et de préparer le CSP à la reprise du championnat Élite en ne côtoyant pas de près ses joueurs cet été...
Répondre
(0) J'aime
athenes93
Sur le papier, c'est plutôt intéressant, soyons optimiste et faire mieux que l'an dernier est envisageable. Ça peut être une bonne surprise pour juste faire les play in. Une série peut lancer une dynamique mais voir à Beaublanc, les premiers matchs! 🤞
Répondre
(0) J'aime
dennisrod- Modifié
Si Ware et Mason sont motivés et au niveau attendu,cette équipe de Limoges a les moyens de viser les play-in et d’embêter, lors de quelques matchs, les cadors du championnat .
Répondre
(0) J'aime
