Limoges CSP : une équipe « avec plus d’armes » pour faire « mieux que la saison dernière »

C’est un Limoges CSP avec quelques intrigues qui s’avance pour la saison 2025-2026 en Betclic ELITE. Après un maintien acquis de justesse la saison dernière, le club limougeaud repart sur de nouvelles bases avec un nouvel entraîneur, Dario Gjergja, et un effectif majoritairement renouvelé. Après la première année de son nouveau président Lionel Peluhet, le Cercle Saint-Pierre veut avancer dans son nouveau projet, qui vise à « devenir le 4e ou 5e budget du championnat à moyen-terme ».

Un meilleur effectif que la saison dernière

Si le Limoges CSP n’aspire pas encore à retrouver les sommets de la Betclic ELITE, le club espère en tout cas vivre une saison plus tranquille que la précédente, terminée à la 14e place (sur 16). Son directeur sportif, Crawford Palmer, se voulait en tout cas positif au moment de la reprise de l’entraînement, comme rapporté par Ici Limousin. « Il y a beaucoup de choses qui laissent espérer qu’il y ait de quoi travailler avec un nouveau staff et avec un coach qui a montré qu’il sait tirer le meilleur de ce qu’il a », souligne le DS. « Je crois qu’on a plus d’armes, on a plus de plus de complémentarité, on a plus d’expérience. »

Les conseils d’un certain Dusko Ivanovic

Souhaitant perpétuer la longue tradition des entraîneurs yougoslaves à Limoges, Dario Gjergja veut forcément améliorer les résultats du Limoges CSP. L’ancien technicien d’Ostende a même échangé avec un illustre coach passé par Beaublanc, Dusko Ivanovic, qui lui a distillé quelques conseils.

Mais en ce début de préparation, Dario Gjergja ne fixe pas d’objectif clair et net comme le rapporte Ici Limousin, si ce n’est celui de faire mieux que les précédentes saisons : « Ce n’est pas facile de le dire maintenant. Après un ou deux mois, on en saura plus, mais évidemment, le but c’est d’être meilleurs que l’an dernier. »

L’adaptation, l’un des mantras de Dario Gjergja

Pour cela, l’entraîneur limougeaud, qui devra laisser le soin de la préparation à ses adjoints Ivan Pernicic et Arnaud Tessier pendant qu’il sera à l’EuroBasket avec la Belgique, peut compter sur un effectif de 11 joueurs professionnels. Seuls Vincent Amsellem, Nicolas Lang, Mamadou Guissé et Kenny Baptiste sont des rescapés de la saison dernière. Le Limoges CSP les a entouré de profils de joueurs « avec un truc à prouver ». S’il a évidemment travaillé conjointement avec Crawford Palmer à la construction de l’effectif, Dario Gjergja se présente avant tout comme un coach qui s’adapte à l’équipe dont il dispose : « Ma première philosophie en tant que coach, c’est de m’adapter aux joueurs que j’ai. C’est la clé. »

Le nouvel entraîneur du Limoges CSP a déjà de quoi travailler là-dessus cet été, avec la sélection de Belgique, entre les forfaits des joueurs NBA (Toumani Camara, Ajay Mitchell) ou encore des blessures (Retin Obasohan). Un bon exercice avant de retrouver le Limoges CSP à la rentrée…