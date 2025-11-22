Jānis Gailītis et Marcus Keene exclus dès la fin du premier quart-temps face à Chalon

La rencontre entre Chalon et Strasbourg avait peut-être pris un tournant dès la dixième minute. Alors que la SIG était devant au score après un quart-temps (14-20), les Alsaciens ont écopé d’une double exclusion : celles de son entraîneur Jānis Gailītis et du meneur américain Marcus Keene (1,75 m, 30 ans).

Keene #sig vient de peter un câble. Expulse il a jeté un truc dans le public. C’est chaud à Chalon. pic.twitter.com/Xbrsce5gJB — Tarrisse Christophe (@TarrisseChristo) November 22, 2025

Un jet de projectile vers le public

Le premier a écopé de deux fautes techniques en quelques secondes pour ne pas avoir su contenir son agacement après des décisions arbitrales. Pour ce qui est de Marcus Keene, le joueur a été auteur d’un geste d’humeur en direction du public, vers qui il a jeté son bandeau. Le corps arbitral l’a immédiatement sanctionné en l’excluant immédiatement du match.

Cette double sortie a eu un effet immédiat sur la rencontre. Alors menés de 4 points, Jeremiah Hill et les Chalonnais sont passés dans un temps fort pour recoller (22-22, 13’). L’Elan inflige un 19-4 en cinq minutes, et est retourné aux vestiaires à un point du leader du championnat (36-37, 20′). Strasbourg pourrait payer très cher ces sorties…