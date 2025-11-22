Recherche
Betclic Élite

Jānis Gailītis et Marcus Keene exclus dès la fin du premier quart-temps face à Chalon

Betclic ELITE - Alors que leur équipe menait après dix minutes à Chalon-sur-Saône, le technicien letton de Strasbourg Janis Gailitis et son meneur américain Marcus Keene ont été exclus de la rencontre. Un possible tournant.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jānis Gailītis et Marcus Keene exclus dès la fin du premier quart-temps face à Chalon

Marcus Keene et son entraîneur Jānis Gailītis ont laissé les Strasbourgeois orphelins après dix minutes seulement.

Crédit photo : Philippe Gigon

La rencontre entre Chalon et Strasbourg avait peut-être pris un tournant dès la dixième minute. Alors que la SIG était devant au score après un quart-temps (14-20), les Alsaciens ont écopé d’une double exclusion : celles de son entraîneur Jānis Gailītis et du meneur américain Marcus Keene (1,75 m, 30 ans).

Un jet de projectile vers le public

Le premier a écopé de deux fautes techniques en quelques secondes pour ne pas avoir su contenir son agacement après des décisions arbitrales. Pour ce qui est de Marcus Keene, le joueur a été auteur d’un geste d’humeur en direction du public, vers qui il a jeté son bandeau. Le corps arbitral l’a immédiatement sanctionné en l’excluant immédiatement du match.

Cette double sortie a eu un effet immédiat sur la rencontre. Alors menés de 4 points, Jeremiah Hill et les Chalonnais sont passés dans un temps fort pour recoller (22-22, 13’). L’Elan inflige un 19-4 en cinq minutes, et est retourné aux vestiaires à un point du leader du championnat (36-37, 20′). Strasbourg pourrait payer très cher ces sorties…

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cyril68
J'espère que keene n'a blessé personne avec ce geste de folie... et merci à l'auteur de l'article pour avoir enrichir mon vocabulaire. J'ignorais qu'un bandeau en tissu éponge était aussi un projectile.
Répondre
(10) J'aime
jamesnaysmith
Non mais à part ça, certains arbitres ne cherchent pas du tout à attirer les projecteurs sur eux… quelle chienlit !
Répondre
(7) J'aime
elsinger
Un bandeau, mais où va t-on..?
Répondre
(4) J'aime
abel
wouaaaah sacré projectile, 🫣🫣 non mais les postiers et surtout un certain postier, faut qu'il prenne la retraite, cest juste plus possible 🤨🤨🤐
Répondre
(4) J'aime
67tototo- Modifié
Commentaire supprimé.
frenchpaul1988
L'arbitrage, c'est de pire en pire... La prochaine c'est quoi, exclu car il a soufflé trop fort selon l'arbitre ?
Répondre
(0) J'aime
