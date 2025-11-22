Recherche
WNBA

Gabby Williams représentera Seattle à la loterie de la Draft WNBA 2026 ce dimanche

Joueuse primordiale du Seattle Storm la saison passée, la Française Gabby Williams représentera sa franchise à la Loterie de la Draft WNBA 2026 organisée ce dimanche 23 novembre à Los Angeles. Cinq équipes, dont Seattle, sont en lice pour obtenir le premier choix de la prochaine cuvée.
Gabby Williams représentera Seattle lors de la loterie de la draft WNBA 2026.

Crédit photo : Stephen Brashear-Imagn Images

Et si Gabby Williams (1,80 m, 29 ans) était le porte-bonheur de Seattle. Le diffuseur américain ESPN a présenté son dispositif pour la Loterie de la Draft WNBA 2026 organisée ce dimanche 23 novembre, loterie à laquelle cinq franchises seront représentées pour espérer obtenir le premier choix. La Française aura la lourde tâche de porter les espoirs du Storm lors du tirage.

Cinq équipes en lice pour le 1er choix de la loterie

Cinq franchises participeront donc à la 25e édition annuelle de la Loterie de la Draft WNBA : les Dallas Wings, Minnesota Lynx, Seattle Storm, Washington Mystics et Chicago Sky. La Draft WNBA 2026 est, elle, programmée pour le lundi 13 avril 2026.

Pour la couverture spéciale de l’événement, plusieurs stars des franchises sont invitées sur le plateau. Notamment Courtney Williams et Natisha Hiedeman pour Minnesota, Maddy Siegrist pour Dallas, la copropriétaire Nadia Rawlinson pour Chicago, Kiki Iriafen pour Washington, mais aussi et surtout Gabby Williams pour Seattle.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Gabby Williams.jpg
Gabby WILLIAMS
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 180 cm
Âge: 29 ans (09/09/1996)

Nationalités:

logo usa.jpg
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
11,5
#41
REB
4,2
#52
PD
4,1
#18

Cette présence à l’événement confirme le statut acquis par la Française dans la Ligue. L’ailière vice-championne olympique sort d’une saison pleine avec 11,5 points, 4,2 rebonds, 4,1 passes décisives de moyenne sur 47 matchs. Défenseure de talent, Williams a aussi temriné dans le Top 3 pour le titre de meilleure défenseure (DPOY) cette saison, en plus d’être élue dans le meilleur cinq défensif de la saison WNBA.

Un système de loterie basé sur les performances de 2024 et 2025

Pour ce qui est du fonctionnement de la loterie, les probabilités sont déterminées par les bilans cumulés sur deux saisons (2024 et 2025) des cinq équipes n’ayant pas atteint les playoffs lors de la saison 2025. Avec un bilan cumulé de 19 victoires pour 65 défaites, les Dallas Wings disposeront du plus grand nombre de combinaisons assignées (420 sur 1 000) et sont presque garanties d’obtenir au minimum le troisième choix.

Suite à un échange antérieur entre Minnesota et Chicago (23-61), le Lynx possède le premier tour de Chicago et aura 261 chances sur 1 000 de remporter le premier choix. Seattle, qui détient le premier tour des Los Angeles Sparks (29-55) grâce à un échange de janvier 2024, dispose du troisième plus grand nombre de chances (167).

Washington, avec un bilan de 30-54 sur les deux dernières saisons, a 97 chances sur 1 000 de décrocher le premier choix, tandis que Chicago, qui possède la sélection de premier tour des Connecticut Sun (39-45), dispose du cinquième plus grand nombre de chances (55). Gabby Williams pourra-t-elle porter bonheur au Storm et faire mentir les probabilités ? Réponse dimanche soir.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
