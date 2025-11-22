Gabby Williams représentera Seattle à la loterie de la Draft WNBA 2026 ce dimanche

Et si Gabby Williams (1,80 m, 29 ans) était le porte-bonheur de Seattle. Le diffuseur américain ESPN a présenté son dispositif pour la Loterie de la Draft WNBA 2026 organisée ce dimanche 23 novembre, loterie à laquelle cinq franchises seront représentées pour espérer obtenir le premier choix. La Française aura la lourde tâche de porter les espoirs du Storm lors du tirage.

Mark your calendars, it's goin' down TOMORROW at 6:30pm/ET on ESPN 🗓️ Tune in to see who will win the No.1 Pick between the Chicago Sky, Dallas Wings, Minnesota Lynx, Seattle Storm and Washington Mystics in the WNBA Draft Lottery 2026! pic.twitter.com/Shv151M6xd — WNBA (@WNBA) November 22, 2025

Cinq équipes en lice pour le 1er choix de la loterie

Cinq franchises participeront donc à la 25e édition annuelle de la Loterie de la Draft WNBA : les Dallas Wings, Minnesota Lynx, Seattle Storm, Washington Mystics et Chicago Sky. La Draft WNBA 2026 est, elle, programmée pour le lundi 13 avril 2026.

Pour la couverture spéciale de l’événement, plusieurs stars des franchises sont invitées sur le plateau. Notamment Courtney Williams et Natisha Hiedeman pour Minnesota, Maddy Siegrist pour Dallas, la copropriétaire Nadia Rawlinson pour Chicago, Kiki Iriafen pour Washington, mais aussi et surtout Gabby Williams pour Seattle.

PROFIL JOUEUR Gabby WILLIAMS Poste(s): Ailier Fort Taille: 180 cm Âge: 29 ans (09/09/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 11,5 #41 REB 4,2 #52 PD 4,1 #18

Cette présence à l’événement confirme le statut acquis par la Française dans la Ligue. L’ailière vice-championne olympique sort d’une saison pleine avec 11,5 points, 4,2 rebonds, 4,1 passes décisives de moyenne sur 47 matchs. Défenseure de talent, Williams a aussi temriné dans le Top 3 pour le titre de meilleure défenseure (DPOY) cette saison, en plus d’être élue dans le meilleur cinq défensif de la saison WNBA.

Un système de loterie basé sur les performances de 2024 et 2025

Pour ce qui est du fonctionnement de la loterie, les probabilités sont déterminées par les bilans cumulés sur deux saisons (2024 et 2025) des cinq équipes n’ayant pas atteint les playoffs lors de la saison 2025. Avec un bilan cumulé de 19 victoires pour 65 défaites, les Dallas Wings disposeront du plus grand nombre de combinaisons assignées (420 sur 1 000) et sont presque garanties d’obtenir au minimum le troisième choix.

Suite à un échange antérieur entre Minnesota et Chicago (23-61), le Lynx possède le premier tour de Chicago et aura 261 chances sur 1 000 de remporter le premier choix. Seattle, qui détient le premier tour des Los Angeles Sparks (29-55) grâce à un échange de janvier 2024, dispose du troisième plus grand nombre de chances (167).

Washington, avec un bilan de 30-54 sur les deux dernières saisons, a 97 chances sur 1 000 de décrocher le premier choix, tandis que Chicago, qui possède la sélection de premier tour des Connecticut Sun (39-45), dispose du cinquième plus grand nombre de chances (55). Gabby Williams pourra-t-elle porter bonheur au Storm et faire mentir les probabilités ? Réponse dimanche soir.