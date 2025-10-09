Recherche
WNBA

Une nouvelle récompense de haut vol pour Gabby Williams en WNBA

WNBA - Déjà dans le Top 3 pour le titre de meilleure défenseure (DPOY) cette saison, Gabby Williams a été élue dans le meilleur cinq défensif de la saison WNBA, en compagnie de très gros noms.
00h00
Résumé
Une nouvelle récompense de haut vol pour Gabby Williams en WNBA

Gabby Williams a réussi la meilleure saison WNBA de sa vie

Crédit photo : © Kevin Ng-Imagn Images

Voilà une armoire à trophées qui commence à être bien remplie. En plein dans le “prime” de sa carrière, la néo All-Star Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) accumule les distinctions individuelles, en plus des récompenses collectives en Europe. Plus particulièrement dans le domaine défensif, où elle excelle par sa polyvalence et ses instincts.

Parmi les meilleures défenseuses de la planète

Après son titre de Défenseuse de l’année en EuroLeague obtenu deux fois (2021 et 2025) et sa nomination dans la All-Defensive Second Team de WNBA (2022), l’ailière franco-américaine a fait encore mieux sur cette saison 2025. Alors que les finales battent leur plein, elle vient d’être nommée dans la All-Defensive First Team, soit le meilleur cinq défensif de la ligue. En compagnie d’Alyssa Thomas, Alanna Smith, Napheesa Collier et la MVP A’Ja Wilson. L’élite de l’élite.

LIRE AUSSI

Il faut dire que Williams a terminé 3e du vote du DPOY (defensive player of the year, soit meilleure joueuse défensive la saison), avec 9 votes sur 72. Elle a aussi été la meilleure intercepteuse de la ligue sur cette saison, avec 2,3 prises de moyenne (juste devant une certaine Leïla Lacan avec 2,2). Au total, avec 99 interceptions, elle tutoie même le record historique de Teresa Weatherspoon (100), établi en 1998 avec certes moins de matchs joués. Sa saison défensive est donc historique en tout point.

Mais pas de réussite collective

Surnommée le “french army knife” – couteau-suisse mais version française – aux États-Unis, Williams a défendu à chaque fois sur les meilleures extérieures adverses. Voire même en switch sur des joueuses plus grandes. Son physique et son intelligence de jeu lui permettent une telle polyvalence, très arrangeante pour sa coach (qui a toutefois été licenciée depuis). Elle a tenu à remercier sur son compte Instagram l’analyste vidéo de l’équipe « et ses séances vidéos supplémentaires, sans qui je n’aurais pas pu y arriver. » L’analyse du comportement et des tendances de ses adversaires est donc une part primordiale de sa réussite.

Le Seattle Storm a terminé quatrième meilleure défense de WNBA, avec un Defensive Rating de 100,1. Mais c’est de l’autre côté du terrain que le bât a blessé. Manquant d’organisation en attaque, le Storm s’est incliné en trois matchs contre les Las Vegas Aces en playoffs. À l’image de sa deuxième partie de saison, Williams s’est moins montrée dans le scoring. Ses 9,7 points de moyenne en playoffs sont loin des plus de 13 points qu’elle avait au moment de sa nomination au All-Star Game.

Mais son travail défensif, lui, est resté le même. Tout comme sa capacité à lier le jeu en attaque, ou à prendre des rebonds. Ce qui en fait une des joueuses les plus complètes de la ligue, qui lui vaut bien toutes ces distinctions, et lui promet une suite de carrière radieuse. Pour l’instant, elle est engagée avec Fenerbahçe en Europe. Même si elle n’a pas encore rejoint l’équipe, désireuse de prendre du repos après l’enchaînement des compétitions.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
