Une nouvelle récompense de haut vol pour Gabby Williams en WNBA

Voilà une armoire à trophées qui commence à être bien remplie. En plein dans le “prime” de sa carrière, la néo All-Star Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) accumule les distinctions individuelles, en plus des récompenses collectives en Europe. Plus particulièrement dans le domaine défensif, où elle excelle par sa polyvalence et ses instincts.

Parmi les meilleures défenseuses de la planète

Après son titre de Défenseuse de l’année en EuroLeague obtenu deux fois (2021 et 2025) et sa nomination dans la All-Defensive Second Team de WNBA (2022), l’ailière franco-américaine a fait encore mieux sur cette saison 2025. Alors que les finales battent leur plein, elle vient d’être nommée dans la All-Defensive First Team, soit le meilleur cinq défensif de la ligue. En compagnie d’Alyssa Thomas, Alanna Smith, Napheesa Collier et la MVP A’Ja Wilson. L’élite de l’élite.

Il faut dire que Williams a terminé 3e du vote du DPOY (defensive player of the year, soit meilleure joueuse défensive la saison), avec 9 votes sur 72. Elle a aussi été la meilleure intercepteuse de la ligue sur cette saison, avec 2,3 prises de moyenne (juste devant une certaine Leïla Lacan avec 2,2). Au total, avec 99 interceptions, elle tutoie même le record historique de Teresa Weatherspoon (100), établi en 1998 avec certes moins de matchs joués. Sa saison défensive est donc historique en tout point.

Mais pas de réussite collective

Surnommée le “french army knife” – couteau-suisse mais version française – aux États-Unis, Williams a défendu à chaque fois sur les meilleures extérieures adverses. Voire même en switch sur des joueuses plus grandes. Son physique et son intelligence de jeu lui permettent une telle polyvalence, très arrangeante pour sa coach (qui a toutefois été licenciée depuis). Elle a tenu à remercier sur son compte Instagram l’analyste vidéo de l’équipe « et ses séances vidéos supplémentaires, sans qui je n’aurais pas pu y arriver. » L’analyse du comportement et des tendances de ses adversaires est donc une part primordiale de sa réussite.

Le Seattle Storm a terminé quatrième meilleure défense de WNBA, avec un Defensive Rating de 100,1. Mais c’est de l’autre côté du terrain que le bât a blessé. Manquant d’organisation en attaque, le Storm s’est incliné en trois matchs contre les Las Vegas Aces en playoffs. À l’image de sa deuxième partie de saison, Williams s’est moins montrée dans le scoring. Ses 9,7 points de moyenne en playoffs sont loin des plus de 13 points qu’elle avait au moment de sa nomination au All-Star Game.

Mais son travail défensif, lui, est resté le même. Tout comme sa capacité à lier le jeu en attaque, ou à prendre des rebonds. Ce qui en fait une des joueuses les plus complètes de la ligue, qui lui vaut bien toutes ces distinctions, et lui promet une suite de carrière radieuse. Pour l’instant, elle est engagée avec Fenerbahçe en Europe. Même si elle n’a pas encore rejoint l’équipe, désireuse de prendre du repos après l’enchaînement des compétitions.