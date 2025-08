Gabby Williams rentre un peu plus dans l’histoire de Seattle avec un nouveau record !

La saison 2025 de Gabby Williams est définitivement historique avec Seattle, et pourrait même le devenir à l’échelle de la Ligue. Face à Minnesota (défaite 91-87), la Française a enregistré sa 75, 76 et 77ème interception de la saison, devenant ainsi la nouvelle recordwoman d’interceptions sur une seule saison du Storm devant Natasha Howard, qui en avait réalisées 74 sous le maillot vert et jaune en 2019.

With her first steal tonight, Gabby Williams sets a new Seattle franchise record with 75 steals on the season 👑 MIN-SEA | Watch FREE on the WNBA App via @carmax pic.twitter.com/3tSlE1ovRp — WNBA (@WNBA) August 6, 2025

Gabby Williams ajoute une nouvelle ligne à son palmarès cette année, après avoir été la première Française sélectionnée pour le WNBA All-Star Game. Elle s’était déjà distinguée aux interceptions plus tôt dans la saison, en devenant la meilleure intercepteuse de la franchise sur une seule rencontre, avec 8 unités. À ce rythme, la vice-championne olympique de Paris pourrait ajouter un record historique à l’échelle de la WNBA cette fois d’ici la fin de saison : Gabby Williams n’est plus qu’à 23 interceptions du record all time, détenu par Teresa Weatherspoon depuis 1998. Il lui reste 10 matchs pour atteindre voire dépasser ce total, avant les play-offs.

Dans le match contre Minnesota, qui était privé de sa superstar Napheesa Collier, Gabby Williams a ajouté 9 points, 4 rebonds et 4 passes à sa ligne de stats, entachée par 4 pertes balles tout de même. Sa coéquipière Dominique Malonga a une nouvelle fois joué juste en sortie de banc, avec 12 points à 6/8 aux tirs et 3 rebonds en 17 minutes. Malgré un temps de jeu restreint, Dominique Malonga est elle aussi rentrée dans l’histoire cette semaine, en devenant la plus jeune joueuse de l’histoire de la WNBA à atteindre les 100 points et 100 rebonds en carrière.

19 years old.

4-for-4 from the field.

Dominique Malonga is off to a perfect start 🔥 MIN-SEA | Free on the WNBA App, courtesy of @carmax pic.twitter.com/M2YvBML7AD — WNBA (@WNBA) August 6, 2025

Quatre Françaises étaient engagées sur le parquet de Phoenix, lors de la victoire 82-66 du Mercury face à Connecticut. Monique Akoa-Makani est bien revenue depuis son problème de santé intervenu il y a une semaine durant un match, contribuant à la victoire des siennes à hauteur de 9 points à 4/6 aux tirs.

Monique Akoa Makani kicks it into another gear to get free for this shot 💨 CON-PHX | Free on the WNBA App, courtesy of@CarMax pic.twitter.com/hIUAOTIrJx — WNBA (@WNBA) August 6, 2025

Côté Connecticut, deux tricolores étaient également titularisées par Rachid Méziane. Meilleure passeuse du Sun sur la rencontre, Bria Hartley a enregistré 4 passes décisives mais aussi 7 points à 3/8 aux tirs. Elle pâtit néanmoins de ses 4 pertes de balle et de certaines maladresses qui se répercutent sur son +/- : -21, le plus faible du match.

Sa coéquipière Leila Lacan a été plus intéressante et complète, avec 10 points à 4/9 en attaque, mais aussi et surtout en défense où ses 6 interceptions et 5 rebonds ne passent pas inaperçus. Migna Touré a bénéficié d’un plus faible temps de jeu (7 minutes) pour 2 points, 1 rebond, 1 passe et 2 interceptions tout de même. L’arrière doit continuer à prouver pour espérer se voir proposer un nouveau contrat, après deux premiers deals sur les deux dernières semaines.

Dernière Française engagée de la soirée en WNBA, Marine Johannès continue de bénéficier d’un temps de jeu limité à New York, qui s’impose 85-76 à domicile face à Dallas. Malgré les absences de marque de Breanna Stewart, Kennedy Burke et Nyara Sabally, malades, l’arrière française a bénéficié du troisième plus faible temps sur le parquet du Liberty avec 18 minutes. Sa production se trouve altérée de son manque de rythme : 2 petits points à 1/4 aux tirs, 2 rebonds défensifs et 3 passes.

Après plusieurs belles séquences marquées par des titularisations, l’interrogation demeure quant à une potentielle prolongation. Marine Johannès arrive en fin de contrat avec New York, elle qui avait renoncé à l’équipe de France cet été pour se montrer au maximum en WNBA et obtenir un nouveau deal pour les prochaines saisons.